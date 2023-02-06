https://ria.ru/20230206/elektrichestvo-1850058018.html

На юге Турции из-за землетрясения отключились электричество и интернет

На юге Турции из-за землетрясения отключились электричество и интернет - РИА Новости, 06.02.2023

На юге Турции из-за землетрясения отключились электричество и интернет

Электричество и интернет-соединение отключились в южных регионах Турции в результате землетрясения, произошедшего глубокой ночью в провинции Кахраманмараш,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:27

2023-02-06T15:27

2023-02-06T16:38

в мире

турция

сирия

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Электричество и интернет-соединение отключились в южных регионах Турции в результате землетрясения, произошедшего глубокой ночью в провинции Кахраманмараш, следует из данных сервиса NetBlocks. "Подтверждено: землетрясение магнитудой 7,8 привело к отключениям электроэнергии и интернет-соединения в регионах на юге Турции; влияние на средства связи может оказать воздействие на возможность населения обратиться за помощью", - говорится в сообщении сервиса в телеграм-канале. Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.

турция

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кахраманмараш

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в мире, турция, сирия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии