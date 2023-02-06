https://ria.ru/20230206/ekonomika-1850152824.html

СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада

СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада - РИА Новости, 06.02.2023

СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада

Западные санкции не смогли сокрушить российскую экономику, признал в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас, комментируя обновленный РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:19

2023-02-06T22:19

2023-02-06T22:19

экономика

россия

украина

мвф

санкции в отношении россии

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Западные санкции не смогли сокрушить российскую экономику, признал в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ).МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году российский ВВП вырастет на 0,3 процента, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3 процента. В 2024 году ожидается рост на 2,1 процента. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4 процента: теперь снижение оценивается в 2,2 процента."Мы предсказывали, что экономика вот-вот рухнет, мы предсказывали годы дефицита, годы удушья для России, а теперь последние прогнозы роста МВФ говорят нам прямо противоположное. Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у ЕС или США", — сказал он.Центробанк России совместно с правительством предпринял ряд мер, которые помогли избежать паники в стране и стабилизировать российский рубль, заключили в студии.Министр экономического развития Максим Решетников, ранее комментируя новые данные от МВФ, заявил, что зарубежные коллеги стали признавать очевидные вещи.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают конкуренты.

https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850110298.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850134885.html

https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849809569.html

россия

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, россия, украина, мвф, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире