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СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада - РИА Новости, 06.02.2023
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СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада
СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада - РИА Новости, 06.02.2023
СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада
Западные санкции не смогли сокрушить российскую экономику, признал в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас, комментируя обновленный РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T22:19
2023-02-06T22:19
экономика
россия
украина
мвф
санкции в отношении россии
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Западные санкции не смогли сокрушить российскую экономику, признал в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ).МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году российский ВВП вырастет на 0,3 процента, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3 процента. В 2024 году ожидается рост на 2,1 процента. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4 процента: теперь снижение оценивается в 2,2 процента."Мы предсказывали, что экономика вот-вот рухнет, мы предсказывали годы дефицита, годы удушья для России, а теперь последние прогнозы роста МВФ говорят нам прямо противоположное. Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у ЕС или США", — сказал он.Центробанк России совместно с правительством предпринял ряд мер, которые помогли избежать паники в стране и стабилизировать российский рубль, заключили в студии.Министр экономического развития Максим Решетников, ранее комментируя новые данные от МВФ, заявил, что зарубежные коллеги стали признавать очевидные вещи.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают конкуренты.
https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850110298.html
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850134885.html
https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849809569.html
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экономика, россия, украина, мвф, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Украина, МВФ, Санкции в отношении России, Евросоюз, В мире
22:19 06.02.2023
 
СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада

Ведущий LCI Пюжадас заявил, что экономическая тактика Кремля разрушила планы Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Западные санкции не смогли сокрушить российскую экономику, признал в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году российский ВВП вырастет на 0,3 процента, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3 процента. В 2024 году ожидается рост на 2,1 процента. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4 процента: теперь снижение оценивается в 2,2 процента.
Кремль - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 17:48
В США объяснили, как Россия обыграла Запад в его санкционной игре
"Мы предсказывали, что экономика вот-вот рухнет, мы предсказывали годы дефицита, годы удушья для России, а теперь последние прогнозы роста МВФ говорят нам прямо противоположное. Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у ЕС или США", — сказал он.
Центробанк России совместно с правительством предпринял ряд мер, которые помогли избежать паники в стране и стабилизировать российский рубль, заключили в студии.
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Министр экономического развития Максим Решетников, ранее комментируя новые данные от МВФ, заявил, что зарубежные коллеги стали признавать очевидные вещи.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают конкуренты.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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СМИ: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России
 
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