СМИ: непредвиденная стратегия Кремля разрушила планы Запада
Ведущий LCI Пюжадас заявил, что экономическая тактика Кремля разрушила планы Запада
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Западные санкции не смогли сокрушить российскую экономику, признал в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году российский ВВП вырастет на 0,3 процента, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3 процента. В 2024 году ожидается рост на 2,1 процента. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4 процента: теперь снижение оценивается в 2,2 процента.
"Мы предсказывали, что экономика вот-вот рухнет, мы предсказывали годы дефицита, годы удушья для России, а теперь последние прогнозы роста МВФ говорят нам прямо противоположное. Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у ЕС или США", — сказал он.
Центробанк России совместно с правительством предпринял ряд мер, которые помогли избежать паники в стране и стабилизировать российский рубль, заключили в студии.
Министр экономического развития Максим Решетников, ранее комментируя новые данные от МВФ, заявил, что зарубежные коллеги стали признавать очевидные вещи.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают конкуренты.