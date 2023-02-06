https://ria.ru/20230206/ekonomika-1850151727.html

В Госдуму внесли проект для допподдержки экономики России и ее регионов

В Госдуму внесли проект для допподдержки экономики России и ее регионов - РИА Новости, 06.02.2023

В Госдуму внесли проект для допподдержки экономики России и ее регионов

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, направленный на дополнительную поддержку экономики... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T22:06

2023-02-06T22:06

2023-02-06T22:06

экономика

россия

андрей макаров

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, направленный на дополнительную поддержку экономики России и ее регионов, в частности документ предполагает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ нового вида бюджетных кредитов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ, согласно пояснительной записке к нему, "направлен на решение срочных задач по поддержке российской экономики, развитию субъектов Российской Федерации, созданию предпосылок для улучшения качества жизни граждан и деятельности субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности". Законопроект, в частности, содержит изменения, направленные на исполнение поручения президента РФ, предусматривающего увеличение на 250 миллиардов рублей лимитов предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета региональным бюджетам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов с высокой социально-экономической эффективностью. Для этого законопроект устанавливает на 2023 год возможность предоставления региональным бюджетам нового вида бюджетных кредитов - специальных казначейских кредитов. В целях финансирования предоставления таких кредитов по решению правительства РФ предусматривается совершение отдельных операций со средствами организаций, определяемых кабмином, на отдельных казначейских счетах. При этом допускается превышение установленного на текущий год размера дефицита регионального (местного) бюджета и объема госдолга субъекта РФ (муниципального долга) на сумму специальных казначейских кредитов. В целях обеспечения возможности направления средств Фонда национального благосостояния на реализацию необходимых стране проектов законопроект предусматривает в 2023 году возможность финансирования за счет средств ФНБ самоокупаемых инфраструктурных проектов и осуществления иных инвестиций вне зависимости от размера средств ФНБ, размещенных на депозитах и банковских счетах в Банке России. "Данные изменения позволят обеспечить поддержку ключевых отраслей российской экономики в текущих условиях", - указывается в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, правительству России предоставляется право списать задолженность региона перед РФ по бюджетным кредитам, полученным для погашения долговых обязательств региона по региональным госбумагам и коммерческим кредитам, в объеме поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230206/konfiskatsiya-1849998151.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, андрей макаров, госдума рф, единая россия