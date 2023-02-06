https://ria.ru/20230206/eda-1850043034.html

В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек

В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 06.02.2023

В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек

Из торгового центра "Мегасити" в Самаре эвакуировали 150 человек из-за пищи, пригоревшей в кафе, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:50

2023-02-06T14:50

2023-02-06T14:53

происшествия

самара

октябрьский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Из торгового центра "Мегасити" в Самаре эвакуировали 150 человек из-за пищи, пригоревшей в кафе, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. "В 13.40 (12.40 мск)... поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Ново-Садовая, 160М. Прибывшими подразделениями было установлено, что на втором этаже в кафе произошло пригорание пищи. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 150 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20230206/tyubing-1850018735.html

самара

октябрьский район

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происшествия, самара, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)