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В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 06.02.2023
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В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек
В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 06.02.2023
В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек
Из торгового центра "Мегасити" в Самаре эвакуировали 150 человек из-за пищи, пригоревшей в кафе, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:50
2023-02-06T14:53
происшествия
самара
октябрьский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Из торгового центра "Мегасити" в Самаре эвакуировали 150 человек из-за пищи, пригоревшей в кафе, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. "В 13.40 (12.40 мск)... поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Ново-Садовая, 160М. Прибывшими подразделениями было установлено, что на втором этаже в кафе произошло пригорание пищи. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 150 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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самара
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происшествия, самара, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Октябрьский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:50 06.02.2023 (обновлено: 14:53 06.02.2023)
 
В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек

В Самаре из торгового центра "Мегасити" из-за подгоревшей еды эвакуировали 150 человек

© Depositphotos.com / 22rus83Приготовление еды в столовой
Приготовление еды в столовой - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Depositphotos.com / 22rus83
Приготовление еды в столовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Из торгового центра "Мегасити" в Самаре эвакуировали 150 человек из-за пищи, пригоревшей в кафе, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.
"В 13.40 (12.40 мск)... поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Ново-Садовая, 160М. Прибывшими подразделениями было установлено, что на втором этаже в кафе произошло пригорание пищи. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 150 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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ПроисшествияСамараОктябрьский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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