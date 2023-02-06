https://ria.ru/20230206/eda-1850043034.html
В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек
В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 06.02.2023
В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек
Из торгового центра "Мегасити" в Самаре эвакуировали 150 человек из-за пищи, пригоревшей в кафе, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:50
2023-02-06T14:50
2023-02-06T14:53
происшествия
самара
октябрьский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749919581_0:188:3071:1915_1920x0_80_0_0_ae1e84999bbc0aeae3d5e1903d23adcc.jpg
САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Из торгового центра "Мегасити" в Самаре эвакуировали 150 человек из-за пищи, пригоревшей в кафе, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. "В 13.40 (12.40 мск)... поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Ново-Садовая, 160М. Прибывшими подразделениями было установлено, что на втором этаже в кафе произошло пригорание пищи. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 150 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20230206/tyubing-1850018735.html
самара
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749919581_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3ea504904f78f2b546339cad43036db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Октябрьский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:50 06.02.2023 (обновлено: 14:53 06.02.2023)
В Самаре из-за подгоревшей еды из торгового центра эвакуировали 150 человек
В Самаре из торгового центра "Мегасити" из-за подгоревшей еды эвакуировали 150 человек