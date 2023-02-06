https://ria.ru/20230206/drozdov-1850084433.html
Дроздова во вторник выпишут из больницы
Дроздова во вторник выпишут из больницы - РИА Новости, 06.02.2023
Дроздова во вторник выпишут из больницы
Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова завтра выписывают из больницы, сообщил РИА Новости его друг композитор Дмитрий Дунаев. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:29
2023-02-06T17:29
2023-02-06T17:29
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова завтра выписывают из больницы, сообщил РИА Новости его друг композитор Дмитрий Дунаев. "Николай Николаевича завтра выписывают из больницы. Завтра он уже будет дома", — сказал Дунаев.Дроздов был госпитализирован из-за перелома ребер, полученного около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.
https://ria.ru/20230206/schwarzenegger-1849958388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, николай дроздов
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Николай Дроздов
Дроздова во вторник выпишут из больницы
Композитор Дунаев сообщил, что Дроздова во вторник выпишут из больницы