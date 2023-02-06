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Дроздова во вторник выпишут из больницы - РИА Новости, 06.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230206/drozdov-1850084433.html
Дроздова во вторник выпишут из больницы
Дроздова во вторник выпишут из больницы - РИА Новости, 06.02.2023
Дроздова во вторник выпишут из больницы
Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова завтра выписывают из больницы, сообщил РИА Новости его друг композитор Дмитрий Дунаев. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:29
2023-02-06T17:29
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова завтра выписывают из больницы, сообщил РИА Новости его друг композитор Дмитрий Дунаев. "Николай Николаевича завтра выписывают из больницы. Завтра он уже будет дома", — сказал Дунаев.Дроздов был госпитализирован из-за перелома ребер, полученного около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.
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новости культуры, знаменитости, звезды, николай дроздов
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Николай Дроздов
17:29 06.02.2023
 
Дроздова во вторник выпишут из больницы

Композитор Дунаев сообщил, что Дроздова во вторник выпишут из больницы

© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в медиабанкНиколай Дроздов на съемках программы "В мире животных" в крымском сафари-парке "Тайган"
Николай Дроздов на съемках программы В мире животных в крымском сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Артем Креминский
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телеведущего, ученого-зоолога и путешественника Николая Дроздова завтра выписывают из больницы, сообщил РИА Новости его друг композитор Дмитрий Дунаев.
"Николай Николаевича завтра выписывают из больницы. Завтра он уже будет дома", — сказал Дунаев.
Дроздов был госпитализирован из-за перелома ребер, полученного около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.
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