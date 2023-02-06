https://ria.ru/20230206/dialog-1850005454.html

Песков рассказал о диалоге Путина с Беннетом

Песков рассказал о диалоге Путина с Беннетом - РИА Новости, 06.02.2023

Песков рассказал о диалоге Путина с Беннетом

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно вели весьма эффективный диалог, тема Украины и спецоперации была в РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:54

2023-02-06T12:54

2023-02-06T13:31

специальная военная операция на украине

украина

израиль

владимир путин

нафтали беннет

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно вели весьма эффективный диалог, тема Украины и спецоперации была в повестке дня, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, не раскрыв детали самой беседы.Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в своем интервью поделился воспоминаниями о своих контактах с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году и после начала спецоперации на Украине весной 2022 года."Действительно Путин и Беннет, в бытность последнего премьером Израиля, вели весьма интенсивный диалог, они часто общались, вели личные общения и телефонные переговоры. Действительно на повестке дня, помимо двухсторонних отношений, была тема Украины и тема СВО, они не один час посвятили обсуждению этой темы", - сообщил Песков журналистам, комментируя вышедшее интервью с Беннетом.Он не стал раскрывать деталей разговоров российского президента с экс-премьером Израиля."Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом", - добавил Песков.В интервью, которое Беннет опубликовал на своем YouTube-канале, он заявил, что после начала спецоперации Владимир Зеленский попросил его связаться с Путиным. После этого тогдашний премьер Израиля, по его словам, взял на себя роль посредника между сторонами.Как утверждает Беннет, после встречи с Путиным он позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина "не убивать" Зеленского, последний вернулся с офис и снял там видеоролик.

https://ria.ru/20230205/putin-1849840046.html

https://ria.ru/20230206/palestina-1849951290.html

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украина, израиль, владимир путин, нафтали беннет, дмитрий песков, россия