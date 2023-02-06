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Песков рассказал о диалоге Путина с Беннетом - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/dialog-1850005454.html
Песков рассказал о диалоге Путина с Беннетом
Песков рассказал о диалоге Путина с Беннетом - РИА Новости, 06.02.2023
Песков рассказал о диалоге Путина с Беннетом
Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно вели весьма эффективный диалог, тема Украины и спецоперации была в РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:54
2023-02-06T13:31
специальная военная операция на украине
украина
израиль
владимир путин
нафтали беннет
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно вели весьма эффективный диалог, тема Украины и спецоперации была в повестке дня, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, не раскрыв детали самой беседы.Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в своем интервью поделился воспоминаниями о своих контактах с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году и после начала спецоперации на Украине весной 2022 года."Действительно Путин и Беннет, в бытность последнего премьером Израиля, вели весьма интенсивный диалог, они часто общались, вели личные общения и телефонные переговоры. Действительно на повестке дня, помимо двухсторонних отношений, была тема Украины и тема СВО, они не один час посвятили обсуждению этой темы", - сообщил Песков журналистам, комментируя вышедшее интервью с Беннетом.Он не стал раскрывать деталей разговоров российского президента с экс-премьером Израиля."Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом", - добавил Песков.В интервью, которое Беннет опубликовал на своем YouTube-канале, он заявил, что после начала спецоперации Владимир Зеленский попросил его связаться с Путиным. После этого тогдашний премьер Израиля, по его словам, взял на себя роль посредника между сторонами.Как утверждает Беннет, после встречи с Путиным он позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина "не убивать" Зеленского, последний вернулся с офис и снял там видеоролик.
https://ria.ru/20230205/putin-1849840046.html
https://ria.ru/20230206/palestina-1849951290.html
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украина, израиль, владимир путин, нафтали беннет, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Израиль, Владимир Путин, Нафтали Беннет, Дмитрий Песков, Россия
12:54 06.02.2023 (обновлено: 13:31 06.02.2023)
 
Песков рассказал о диалоге Путина с Беннетом

В Кремле не стали комментировать слова Беннета про разговор с Путиным по Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет действительно вели весьма эффективный диалог, тема Украины и спецоперации была в повестке дня, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, не раскрыв детали самой беседы.
Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в своем интервью поделился воспоминаниями о своих контактах с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году и после начала спецоперации на Украине весной 2022 года.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина
"Действительно Путин и Беннет, в бытность последнего премьером Израиля, вели весьма интенсивный диалог, они часто общались, вели личные общения и телефонные переговоры. Действительно на повестке дня, помимо двухсторонних отношений, была тема Украины и тема СВО, они не один час посвятили обсуждению этой темы", - сообщил Песков журналистам, комментируя вышедшее интервью с Беннетом.
Он не стал раскрывать деталей разговоров российского президента с экс-премьером Израиля.
"Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом", - добавил Песков.
В интервью, которое Беннет опубликовал на своем YouTube-канале, он заявил, что после начала спецоперации Владимир Зеленский попросил его связаться с Путиным. После этого тогдашний премьер Израиля, по его словам, взял на себя роль посредника между сторонами.
Как утверждает Беннет, после встречи с Путиным он позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина "не убивать" Зеленского, последний вернулся с офис и снял там видеоролик.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИзраильВладимир ПутинНафтали БеннетДмитрий ПесковРоссия
 
 
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