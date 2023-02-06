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Рябков заявил об отсутствии диалога с США по Украине - РИА Новости, 06.02.2023
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Рябков заявил об отсутствии диалога с США по Украине
Рябков заявил об отсутствии диалога с США по Украине - РИА Новости, 06.02.2023
Рябков заявил об отсутствии диалога с США по Украине
Диалога между Россией и США по Украине сейчас нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, добавив, что ему ничего неизвестно о якобы имевших место контактах главы... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:07
2023-02-06T10:26
в мире
сергей рябков
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
россия
украина
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Диалога между Россией и США по Украине сейчас нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, добавив, что ему ничего неизвестно о якобы имевших место контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной. "Мне о таких контактах ничего неизвестно. И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы. И с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Бернс предлагал Москве 20% территории Украины. "У нас нет с американцами диалога по тематике СВО, Украины. Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место, но никаких встреч, никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется. По крайней мере на нынешнем отрезке этого нет", - отметил Рябков. Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что глава ЦРУ в середине января этого года предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения, по данным издания, подразумевали передачу России "около 20% территории Украины", что может быть примерно равно территории Донбасса. По сообщению газеты, которая ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в РФ и на Украине такое предложение отвергли. В Кремле позже назвали сообщения "уткой".
https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html
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россия
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в мире, сергей рябков, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), россия, украина, москва
В мире, Сергей Рябков, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Украина, Москва
10:07 06.02.2023 (обновлено: 10:26 06.02.2023)
 
Рябков заявил об отсутствии диалога с США по Украине

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что сейчас нет диалога между США и Россией по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Диалога между Россией и США по Украине сейчас нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, добавив, что ему ничего неизвестно о якобы имевших место контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной.
"Мне о таких контактах ничего неизвестно. И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы. И с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Бернс предлагал Москве 20% территории Украины.
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"У нас нет с американцами диалога по тематике СВО, Украины. Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место, но никаких встреч, никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется. По крайней мере на нынешнем отрезке этого нет", - отметил Рябков.
Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что глава ЦРУ в середине января этого года предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения, по данным издания, подразумевали передачу России "около 20% территории Украины", что может быть примерно равно территории Донбасса. По сообщению газеты, которая ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в РФ и на Украине такое предложение отвергли. В Кремле позже назвали сообщения "уткой".
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В миреСергей РябковУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)РоссияУкраинаМосква
 
 
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