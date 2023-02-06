10:07 06.02.2023 (обновлено: 10:26 06.02.2023)
Рябков заявил об отсутствии диалога с США по Украине
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что сейчас нет диалога между США и Россией по Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Диалога между Россией и США по Украине сейчас нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, добавив, что ему ничего неизвестно о якобы имевших место контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной.
"Мне о таких контактах ничего неизвестно. И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы. И с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Бернс предлагал Москве 20% территории Украины.
"У нас нет с американцами диалога по тематике СВО, Украины. Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место, но никаких встреч, никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется. По крайней мере на нынешнем отрезке этого нет", - отметил Рябков.
Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что глава ЦРУ в середине января этого года предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения, по данным издания, подразумевали передачу России "около 20% территории Украины", что может быть примерно равно территории Донбасса. По сообщению газеты, которая ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в РФ и на Украине такое предложение отвергли. В Кремле позже назвали сообщения "уткой".
5 февраля, 13:43В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине