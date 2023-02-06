https://ria.ru/20230206/dialog-1849950371.html

Рябков заявил об отсутствии диалога с США по Украине

Рябков заявил об отсутствии диалога с США по Украине - РИА Новости, 06.02.2023

Рябков заявил об отсутствии диалога с США по Украине

Диалога между Россией и США по Украине сейчас нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, добавив, что ему ничего неизвестно о якобы имевших место контактах главы... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:07

2023-02-06T10:07

2023-02-06T10:26

в мире

сергей рябков

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

россия

украина

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Диалога между Россией и США по Украине сейчас нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, добавив, что ему ничего неизвестно о якобы имевших место контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной. "Мне о таких контактах ничего неизвестно. И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы. И с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Бернс предлагал Москве 20% территории Украины. "У нас нет с американцами диалога по тематике СВО, Украины. Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место, но никаких встреч, никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется. По крайней мере на нынешнем отрезке этого нет", - отметил Рябков. Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков написала, что глава ЦРУ в середине января этого года предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения, по данным издания, подразумевали передачу России "около 20% территории Украины", что может быть примерно равно территории Донбасса. По сообщению газеты, которая ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в РФ и на Украине такое предложение отвергли. В Кремле позже назвали сообщения "уткой".

https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849847298.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей рябков, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), россия, украина, москва