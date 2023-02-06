https://ria.ru/20230206/denge-1849925210.html

В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге

В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге - РИА Новости, 06.02.2023

В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге

В Красноярском крае зафиксировано два случая завоза лихорадки Денге, сообщает в своем телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T07:00

2023-02-06T07:00

2023-02-06T07:00

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 фев — РИА Новости. В Красноярском крае зафиксировано два случая завоза лихорадки Денге, сообщает в своем телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. "Первые в этом году два завозных случая лихорадки Денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе. Как оказалось, обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда", - говорится в сообщении. Горяев отметил, что передача вирусов осуществляется через комаров, которые обитают преимущественно в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передается. Болезнь протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, сыпью. Восстановление занимает до семи дней.

https://ria.ru/20221117/uganda-1832181000.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край