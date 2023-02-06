https://ria.ru/20230206/denge-1849925210.html
В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге
В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге - РИА Новости, 06.02.2023
В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге
В Красноярском крае зафиксировано два случая завоза лихорадки Денге, сообщает в своем телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T07:00
2023-02-06T07:00
2023-02-06T07:00
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 6 фев — РИА Новости. В Красноярском крае зафиксировано два случая завоза лихорадки Денге, сообщает в своем телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. "Первые в этом году два завозных случая лихорадки Денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе. Как оказалось, обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда", - говорится в сообщении. Горяев отметил, что передача вирусов осуществляется через комаров, которые обитают преимущественно в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передается. Болезнь протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, сыпью. Восстановление занимает до семи дней.
https://ria.ru/20221117/uganda-1832181000.html
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красноярский край
В Красноярском крае зафиксировали два случая лихорадки Денге
Врач Горяев: в Красноярском крае зафиксированы два случая завоза лихорадки Денге
КРАСНОЯРСК, 6 фев — РИА Новости.
В Красноярском крае зафиксировано два случая завоза лихорадки Денге, сообщает
в своем телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
"Первые в этом году два завозных случая лихорадки Денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе. Как оказалось, обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда", - говорится в сообщении.
Горяев отметил, что передача вирусов осуществляется через комаров, которые обитают преимущественно в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передается. Болезнь протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, сыпью. Восстановление занимает до семи дней.