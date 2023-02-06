https://ria.ru/20230206/delo-1850069266.html

На экс-депутата Штейн завели уголовное дело о фейках об армии

На экс-депутата Штейн завели уголовное дело о фейках об армии - РИА Новости, 06.02.2023

На экс-депутата Штейн завели уголовное дело о фейках об армии

Следствие возбудило уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении бывшего муниципального депутата Москвы Людмилы Штейн, сообщил РИА... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:54

2023-02-06T15:54

2023-02-06T15:54

россия

москва

происшествия

людмила штейн (депутат)

московский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении бывшего муниципального депутата Москвы Людмилы Штейн, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, 27 марта Штейн, будучи депутатом Басманного района Москвы, опубликовала в Twitter комментарии, в которых "под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений". "Пост депутата выявила в ходе мониторинга прокуратура и направила материалы в Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", - сказал он. По вменяемой ей части 2 статьи 207.3 УК РФ предусмотрены штраф, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Преображенский суд Москвы в августе 2021 года назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор. Вскоре после того, как МВД в мае 2022 года объявило ее в розыск, суд ужесточил наказание на реальное лишение свободы.

https://ria.ru/20230206/srok-1849969103.html

https://ria.ru/20230203/feyki-1849494435.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, людмила штейн (депутат), московский городской суд