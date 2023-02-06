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На экс-депутата Штейн завели уголовное дело о фейках об армии - РИА Новости, 06.02.2023
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На экс-депутата Штейн завели уголовное дело о фейках об армии
На экс-депутата Штейн завели уголовное дело о фейках об армии - РИА Новости, 06.02.2023
На экс-депутата Штейн завели уголовное дело о фейках об армии
Следствие возбудило уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении бывшего муниципального депутата Москвы Людмилы Штейн, сообщил РИА... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:54
2023-02-06T15:54
россия
москва
происшествия
людмила штейн (депутат)
московский городской суд
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении бывшего муниципального депутата Москвы Людмилы Штейн, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, 27 марта Штейн, будучи депутатом Басманного района Москвы, опубликовала в Twitter комментарии, в которых "под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений". "Пост депутата выявила в ходе мониторинга прокуратура и направила материалы в Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", - сказал он. По вменяемой ей части 2 статьи 207.3 УК РФ предусмотрены штраф, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Преображенский суд Москвы в августе 2021 года назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор. Вскоре после того, как МВД в мае 2022 года объявило ее в розыск, суд ужесточил наказание на реальное лишение свободы.
https://ria.ru/20230206/srok-1849969103.html
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россия, москва, происшествия, людмила штейн (депутат), московский городской суд
Россия, Москва, Происшествия, Людмила Штейн (депутат), Московский городской суд
15:54 06.02.2023
 
На экс-депутата Штейн завели уголовное дело о фейках об армии

Следователи возбудили уголовное дело против экс-депутата Штейн о фейках о российской армии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении бывшего муниципального депутата Москвы Людмилы Штейн, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 27 марта Штейн, будучи депутатом Басманного района Москвы, опубликовала в Twitter комментарии, в которых "под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений".
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"Пост депутата выявила в ходе мониторинга прокуратура и направила материалы в Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", - сказал он.
По вменяемой ей части 2 статьи 207.3 УК РФ предусмотрены штраф, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Преображенский суд Москвы в августе 2021 года назначил Штейн один год ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор. Вскоре после того, как МВД в мае 2022 года объявило ее в розыск, суд ужесточил наказание на реальное лишение свободы.
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