https://ria.ru/20230206/delo-1849940916.html

В Волжском в больнице умер мальчик, выпавший из окна, пока мать гуляла

В Волжском в больнице умер мальчик, выпавший из окна, пока мать гуляла - РИА Новости, 06.02.2023

В Волжском в больнице умер мальчик, выпавший из окна, пока мать гуляла

Пятилетний мальчик, который выпал из окна и пролежал всю ночь на снегу в Волжском Волгоградской области, умер в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:17

2023-02-06T09:17

2023-02-06T09:17

происшествия

волжский

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 фев - РИА Новости. Пятилетний мальчик, который выпал из окна и пролежал всю ночь на снегу в Волжском Волгоградской области, умер в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба СУСКР по региону. Полиция сообщала, что в четверг утром возле дома в Волжском был найден пятилетний мальчик, позже выяснилось, что ребенок выпал из окна третьего этажа ещё ночью, пока его нетрезвая мать гуляла с подругой. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. "Однако, несмотря на оказание квалифицированной помощи, накануне ребёнок скончался в лечебном учреждении от полученной при падении черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении СК. Против матери мальчика возбуждено уголовное дело за "причинении смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20221230/patsient-1842390827.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)