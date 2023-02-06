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В Волжском в больнице умер мальчик, выпавший из окна, пока мать гуляла
В Волжском в больнице умер мальчик, выпавший из окна, пока мать гуляла - РИА Новости, 06.02.2023
В Волжском в больнице умер мальчик, выпавший из окна, пока мать гуляла
Пятилетний мальчик, который выпал из окна и пролежал всю ночь на снегу в Волжском Волгоградской области, умер в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:17
2023-02-06T09:17
2023-02-06T09:17
происшествия
волжский
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 6 фев - РИА Новости. Пятилетний мальчик, который выпал из окна и пролежал всю ночь на снегу в Волжском Волгоградской области, умер в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба СУСКР по региону. Полиция сообщала, что в четверг утром возле дома в Волжском был найден пятилетний мальчик, позже выяснилось, что ребенок выпал из окна третьего этажа ещё ночью, пока его нетрезвая мать гуляла с подругой. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. "Однако, несмотря на оказание квалифицированной помощи, накануне ребёнок скончался в лечебном учреждении от полученной при падении черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении СК. Против матери мальчика возбуждено уголовное дело за "причинении смерти по неосторожности".
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происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волжском в больнице умер мальчик, выпавший из окна, пока мать гуляла
После смерти в больнице мальчика, выпавшего из окна, пока мать гуляла, возбудили дело