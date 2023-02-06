Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об публикации обезличенных деклараций парламентариев - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/deklaratsii-1849961843.html
Путин подписал закон об публикации обезличенных деклараций парламентариев
Путин подписал закон об публикации обезличенных деклараций парламентариев - РИА Новости, 06.02.2023
Путин подписал закон об публикации обезличенных деклараций парламентариев
Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:51
2023-02-06T11:03
политика
россия
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении депутатами этих сведений. Как отмечал глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павел Крашенинников, для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций, по его словам, об уменьшении контроля "речи нет". Этот же документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях законодательного органа шесть месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.
https://ria.ru/20230129/ekonomika-1848190104.html
https://ria.ru/20230201/gosduma-1848835527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
10:51 06.02.2023 (обновлено: 11:03 06.02.2023)
 
Путин подписал закон об публикации обезличенных деклараций парламентариев

Президент Путин подписал закон, отменяющий публикацию деклараций депутатов и сенаторов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении депутатами этих сведений.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 11:00Специальная военная операция на Украине
В Кремле объяснили, почему засекретили информацию о ситуации в экономике
Как отмечал глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павел Крашенинников, для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций, по его словам, об уменьшении контроля "речи нет".
Этот же документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона.
Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях законодательного органа шесть месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 03:14
"Мне скрывать нечего": самые богатые депутаты высказались о декларациях
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала