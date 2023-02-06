https://ria.ru/20230206/deklaratsii-1849961843.html

Путин подписал закон об публикации обезличенных деклараций парламентариев

Путин подписал закон об публикации обезличенных деклараций парламентариев - РИА Новости, 06.02.2023

Путин подписал закон об публикации обезличенных деклараций парламентариев

Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:51

2023-02-06T10:51

2023-02-06T11:03

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совет федерации рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении депутатами этих сведений. Как отмечал глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павел Крашенинников, для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций, по его словам, об уменьшении контроля "речи нет". Этот же документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях законодательного органа шесть месяцев подряд, это может стать основанием прекращения его полномочий.

https://ria.ru/20230129/ekonomika-1848190104.html

https://ria.ru/20230201/gosduma-1848835527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф