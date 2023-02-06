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Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей - РИА Новости, 06.02.2023
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Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей
Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей - РИА Новости, 06.02.2023
Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей
Федеральный бюджет России в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:06
2023-02-06T20:42
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Федеральный бюджет России в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Объем поступивших доходов составил 1,356 триллиона рублей, что на 35% ниже объема поступлений доходов в январе 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отмечает министерство, это связано "первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа". Ненефтегазовые доходы составили 931 миллиард рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль, говорится в материалах министерства. "По предварительной оценке объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3 117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20230118/es-1845785066.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
18:06 06.02.2023 (обновлено: 20:42 06.02.2023)
 
Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей

Минфин заявил, что федеральный бюджет России в январе составил 1,76 триллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Федеральный бюджет России в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Объем поступивших доходов составил 1,356 триллиона рублей, что на 35% ниже объема поступлений доходов в январе 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отмечает министерство, это связано "первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа".
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Ненефтегазовые доходы составили 931 миллиард рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль, говорится в материалах министерства.
"По предварительной оценке объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3 117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года", - отмечает ведомство.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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