https://ria.ru/20230206/davlenie-1850119193.html

"Росатом" готов к усилению давления со стороны Запада, заявил Лихачев

"Росатом" готов к усилению давления со стороны Запада, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.02.2023

"Росатом" готов к усилению давления со стороны Запада, заявил Лихачев

"Росатом" готов к усилению западного давления на свои зарубежные проекты, найдет способы и механизмы для их реализации, в том числе в Мьянме, заявил генеральный РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:24

2023-02-06T18:24

2023-02-06T18:34

мьянма

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Росатом" готов к усилению западного давления на свои зарубежные проекты, найдет способы и механизмы для их реализации, в том числе в Мьянме, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "На нас будут давить независимо от того, как мы себя будем вести. В моем понимании все эти санкции, в том числе, - элемент недобросовестной конкуренции. Мы к этому готовы. Уверен, что мы сможем найти механизмы для реализации проекта в Мьянме", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". В понедельник представители России и Мьянмы подписали межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому, предусматривающее возможность постройки АЭС малой мощности."Росатом" является мировым лидером по количеству атомных энергоблоков в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС. На разной стадии реализации находятся проекты 34 энергоблоков в 11 странах.

https://ria.ru/20230206/sanktsii-1849945628.html

мьянма

россия

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мьянма, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"