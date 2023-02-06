https://ria.ru/20230206/churikova-1850064758.html

Яна Чурикова ответила на вопрос о сексе на "Фабрике звезд"

Яна Чурикова ответила на вопрос о сексе на "Фабрике звезд" - РИА Новости, 06.02.2023

Яна Чурикова ответила на вопрос о сексе на "Фабрике звезд"

Яна Чурикова призналась, что знала о сексе на "Фабрике звезд" со слов участников. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:12

2023-02-06T18:12

2023-02-06T19:26

шоубиз

яна чурикова

"фабрика звезд"

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Яна Чурикова призналась, что знала о сексе на "Фабрике звезд" со слов участников. Также она ответила на слухи о "спродюсированной" свадьбе Ирины Дубцовой и вокалиста Plazma Романа Черницына. Кроме того, она прокомментировала заявление Лины Арифулиной о "постановочном" романе Тимати (Тимур Юнусов) и Алексы (Александра Чвикова). По словам ведущей, многие истории любви создавались при помощи монтажа. Также она заявила, что на проекте была камера даже в туалете. Ранее участница "Фабрики звезд" Елена Терлеева ответила на слова Чуриковой о трагичной судьбе певицы. Исполнительница обвинила ведущую в "потере человечности".

https://ria.ru/20220526/churikova-1790905812.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яна чурикова, "фабрика звезд"