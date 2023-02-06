18:12 06.02.2023 (обновлено: 19:26 06.02.2023)
Яна Чурикова ответила на вопрос о сексе на "Фабрике звезд"
Яна Чурикова ответила на вопросы о сексе и камерах в туалете на "Фабрике звезд"
© Фото : mariepospelovaЯна Чурикова
© Фото : mariepospelova
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Яна Чурикова призналась, что знала о сексе на "Фабрике звезд" со слов участников.
"Ребята говорят, что секс был. Но они ухитрялись заниматься этим так, чтобы мы не смотрели", – поделилась телеведущая в эфире FAMETIME TV.
Также она ответила на слухи о "спродюсированной" свадьбе Ирины Дубцовой и вокалиста Plazma Романа Черницына.
"Когда у меня был в гостях Игорь Николаев, он не отрицал, что отношения получили выход на новый этап на проекте. Я об этом не знала. Зачем меня было посвящать в детали? Прелесть в том, что я была такой же "фабриканткой". А продюсеры были молодцы", – сообщила журналистка.
Кроме того, она прокомментировала заявление Лины Арифулиной о "постановочном" романе Тимати (Тимур Юнусов) и Алексы (Александра Чвикова).
"Четвертая фабрика подарила нам классную love story (историю любви – Прим. Ред.). Если эмоция случилась, зритель ее пережил. По барабану, как это было сделано. Я думаю, что принцип работы реалити-шоу: видишь искру – дай ей разгореться", – высказалась теледива.
По словам ведущей, многие истории любви создавались при помощи монтажа.
"Все эти истории зависели от монтажа. Когда делаешь параллельный монтаж Савельевой и Асташенка, как они ходят каждый в своем углу и страдают, создается ощущение, что точно был роман", – добавила Чурикова.
Также она заявила, что на проекте была камера даже в туалете.
"В туалете тоже была камера. Там трансляция была только на охрану", – призналась журналистка.
Ранее участница "Фабрики звезд" Елена Терлеева ответила на слова Чуриковой о трагичной судьбе певицы. Исполнительница обвинила ведущую в "потере человечности".
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