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Яна Чурикова ответила на вопрос о сексе на "Фабрике звезд" - РИА Новости, 06.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230206/churikova-1850064758.html
Яна Чурикова ответила на вопрос о сексе на "Фабрике звезд"
Яна Чурикова ответила на вопрос о сексе на "Фабрике звезд" - РИА Новости, 06.02.2023
Яна Чурикова ответила на вопрос о сексе на "Фабрике звезд"
Яна Чурикова призналась, что знала о сексе на "Фабрике звезд" со слов участников. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:12
2023-02-06T19:26
шоубиз
яна чурикова
"фабрика звезд"
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Яна Чурикова призналась, что знала о сексе на "Фабрике звезд" со слов участников. Также она ответила на слухи о "спродюсированной" свадьбе Ирины Дубцовой и вокалиста Plazma Романа Черницына. Кроме того, она прокомментировала заявление Лины Арифулиной о "постановочном" романе Тимати (Тимур Юнусов) и Алексы (Александра Чвикова). По словам ведущей, многие истории любви создавались при помощи монтажа. Также она заявила, что на проекте была камера даже в туалете. Ранее участница "Фабрики звезд" Елена Терлеева ответила на слова Чуриковой о трагичной судьбе певицы. Исполнительница обвинила ведущую в "потере человечности".
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яна чурикова, "фабрика звезд"
Шоубиз, Яна Чурикова, "Фабрика звезд"
18:12 06.02.2023 (обновлено: 19:26 06.02.2023)
 
Яна Чурикова ответила на вопрос о сексе на "Фабрике звезд"

Яна Чурикова ответила на вопросы о сексе и камерах в туалете на "Фабрике звезд"

© Фото : mariepospelovaЯна Чурикова
Яна Чурикова - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : mariepospelova
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Яна Чурикова призналась, что знала о сексе на "Фабрике звезд" со слов участников.

"Ребята говорят, что секс был. Но они ухитрялись заниматься этим так, чтобы мы не смотрели", – поделилась телеведущая в эфире FAMETIME TV.

Также она ответила на слухи о "спродюсированной" свадьбе Ирины Дубцовой и вокалиста Plazma Романа Черницына.
"Когда у меня был в гостях Игорь Николаев, он не отрицал, что отношения получили выход на новый этап на проекте. Я об этом не знала. Зачем меня было посвящать в детали? Прелесть в том, что я была такой же "фабриканткой". А продюсеры были молодцы", – сообщила журналистка.
Кроме того, она прокомментировала заявление Лины Арифулиной о "постановочном" романе Тимати (Тимур Юнусов) и Алексы (Александра Чвикова).

"Четвертая фабрика подарила нам классную love story (историю любви – Прим. Ред.). Если эмоция случилась, зритель ее пережил. По барабану, как это было сделано. Я думаю, что принцип работы реалити-шоу: видишь искру – дай ей разгореться", – высказалась теледива.

По словам ведущей, многие истории любви создавались при помощи монтажа.
"Все эти истории зависели от монтажа. Когда делаешь параллельный монтаж Савельевой и Асташенка, как они ходят каждый в своем углу и страдают, создается ощущение, что точно был роман", – добавила Чурикова.
Также она заявила, что на проекте была камера даже в туалете.
"В туалете тоже была камера. Там трансляция была только на охрану", – призналась журналистка.
Ранее участница "Фабрики звезд" Елена Терлеева ответила на слова Чуриковой о трагичной судьбе певицы. Исполнительница обвинила ведущую в "потере человечности".
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