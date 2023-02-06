https://ria.ru/20230206/cheburashka-1849918591.html

"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и странах СНГ за выходные

"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и странах СНГ за выходные - РИА Новости, 06.02.2023

"Чебурашка" снова возглавил прокат в России и странах СНГ за выходные

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и других странах СНГ со сборами 286,1 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T02:24

2023-02-06T02:24

2023-02-06T11:25

культура

россия

сочи

кисловодск

дмитрий дьяченко

чебурашка

сергей гармаш

снг

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и других странах СНГ со сборами 286,1 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.По сюжету картины, Чебурашка — настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка — прибывает из апельсиновой рощи далекой страны в тихий приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.Вторую строчку занял комедийный фильм "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", который собрал 137,7 миллиона рублей. В продолжении франшизы зрители снова увидели Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина, Александра Демидова, а также Дмитрия Нагиева, Гарика Харламова и Максима Виторгана. Режиссером картины стал Михаил Поляков, авторы сценария — Сергей Петрейков, Леонид Барац и Ростислав Хаит. В новом фильме мужчины снова говорят о личном.На третьем месте рейтинга мультфильм "Изумительный Морис". Картина собрала за прошедший уикенд 64,9 миллиона рублей. По сюжету, у кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз "спасает" местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих.Четвертое место занял комедийный боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Картина собрала за прошедший уикенд 46,9 миллиона рублей. По сюжету, элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия, но в одиночку ему эту миссию не выполнить. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит им убедительное прикрытие.Замыкает рейтинг боевик "Крушение", который собрал 45,2 миллиона рублей. По сюжету, в результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа — это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торрансу защитить их, — убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту. Чтобы спасти пассажиров, они должны вместе выжить любой ценой, вот только готов ли Торранс довериться Гаспару, чье прошлое может таить еще более серьезную угрозу, чем те опасности, с которыми им предстоит столкнуться?

https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849692730.html

https://ria.ru/20230120/cheburashka-1846271101.html

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сочи

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россия, сочи, кисловодск, дмитрий дьяченко, чебурашка, сергей гармаш, снг, фбр