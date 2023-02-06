https://ria.ru/20230206/britaniya-1849918751.html
СМИ: Британия не считает возможным увеличить свои расходы на оборону
СМИ: Британия не считает возможным увеличить свои расходы на оборону - РИА Новости, 06.02.2023
СМИ: Британия не считает возможным увеличить свои расходы на оборону
Министерство финансов Великобритании не считает возможным увеличить расходы на оборону, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T02:29
2023-02-06T02:29
2023-02-06T02:52
в мире
великобритания
бен уоллес
риши сунак
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министерство финансов Великобритании не считает возможным увеличить расходы на оборону, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. По его данным, британский минфин "сигнализировал, что новых денег на оборону нет, несмотря на признание острой необходимости перевооружения". При нынешнем положении дел у британской армии в случае необходимости воевать уже через несколько дней закончились бы боеприпасы, отмечает телеканал. Неделю назад телеканал Sky News сообщал со ссылкой на источники в оборонной сфере, что американский генерал в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Источники телеканала отмечали, что премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета.
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в мире, великобритания, бен уоллес, риши сунак
В мире, Великобритания, Бен Уоллес, Риши Сунак
02:29 06.02.2023 (обновлено: 02:52 06.02.2023)
СМИ: Британия не считает возможным увеличить свои расходы на оборону
Sky News: министерство финансов Британии не считает возможным увеличить расходы на оборону