https://ria.ru/20230206/briks-1850070909.html
Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС
Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС - РИА Новости, 06.02.2023
Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС
Единая расчетная система между странами БРИКС возможна в наднациональной валюте - работа идет, но до решения пока далеко, сказал глава Минфина РФ Антон... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:58
2023-02-06T15:58
2023-02-06T16:16
экономика
брикс
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Единая расчетная система между странами БРИКС возможна в наднациональной валюте - работа идет, но до решения пока далеко, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов."Сегодня, если говорить вот такой системе, то можно рассуждать о единой системе расчетных платежей и расчетов среди дружественных стран, предположим, стран БРИКС. Да, это вполне возможно", - сказал глава Минфина в эфире Первого канала.Отвечая на вопрос о том, в какой валюте возможны расчеты между странами, министр сказал, что это может быть "какая-то наднациональная, условно говоря, расчетная единица". "Как помните, был переводной рубль в советское время, исходя из которого можно было бы рассчитываться", - пояснил Сиуланов."Такие проработки ведутся, но до решения очень далеко", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230204/afrika-1849699301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, брикс, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, БРИКС, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
15:58 06.02.2023 (обновлено: 16:16 06.02.2023)
Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС
Силуанов: до решения вопроса с единой расчетной системой между странами БРИКС еще далеко