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Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС - РИА Новости, 06.02.2023
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Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС
Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС - РИА Новости, 06.02.2023
Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС
Единая расчетная система между странами БРИКС возможна в наднациональной валюте - работа идет, но до решения пока далеко, сказал глава Минфина РФ Антон... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:58
2023-02-06T16:16
экономика
брикс
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Единая расчетная система между странами БРИКС возможна в наднациональной валюте - работа идет, но до решения пока далеко, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов."Сегодня, если говорить вот такой системе, то можно рассуждать о единой системе расчетных платежей и расчетов среди дружественных стран, предположим, стран БРИКС. Да, это вполне возможно", - сказал глава Минфина в эфире Первого канала.Отвечая на вопрос о том, в какой валюте возможны расчеты между странами, министр сказал, что это может быть "какая-то наднациональная, условно говоря, расчетная единица". "Как помните, был переводной рубль в советское время, исходя из которого можно было бы рассчитываться", - пояснил Сиуланов."Такие проработки ведутся, но до решения очень далеко", - подчеркнул он.
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экономика, брикс, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, БРИКС, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
15:58 06.02.2023 (обновлено: 16:16 06.02.2023)
 
Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС

Силуанов: до решения вопроса с единой расчетной системой между странами БРИКС еще далеко

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Единая расчетная система между странами БРИКС возможна в наднациональной валюте - работа идет, но до решения пока далеко, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Сегодня, если говорить вот такой системе, то можно рассуждать о единой системе расчетных платежей и расчетов среди дружественных стран, предположим, стран БРИКС. Да, это вполне возможно", - сказал глава Минфина в эфире Первого канала.
Отвечая на вопрос о том, в какой валюте возможны расчеты между странами, министр сказал, что это может быть "какая-то наднациональная, условно говоря, расчетная единица". "Как помните, был переводной рубль в советское время, исходя из которого можно было бы рассчитываться", - пояснил Сиуланов.
"Такие проработки ведутся, но до решения очень далеко", - подчеркнул он.
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ЭкономикаБРИКСАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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