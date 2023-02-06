https://ria.ru/20230206/briks-1850070909.html

Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС

Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС - РИА Новости, 06.02.2023

Силуанов заявил о работе над единой расчетной системой между странами БРИКС

Единая расчетная система между странами БРИКС возможна в наднациональной валюте - работа идет, но до решения пока далеко, сказал глава Минфина РФ Антон... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:58

2023-02-06T15:58

2023-02-06T16:16

экономика

брикс

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Единая расчетная система между странами БРИКС возможна в наднациональной валюте - работа идет, но до решения пока далеко, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов."Сегодня, если говорить вот такой системе, то можно рассуждать о единой системе расчетных платежей и расчетов среди дружественных стран, предположим, стран БРИКС. Да, это вполне возможно", - сказал глава Минфина в эфире Первого канала.Отвечая на вопрос о том, в какой валюте возможны расчеты между странами, министр сказал, что это может быть "какая-то наднациональная, условно говоря, расчетная единица". "Как помните, был переводной рубль в советское время, исходя из которого можно было бы рассчитываться", - пояснил Сиуланов."Такие проработки ведутся, но до решения очень далеко", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230204/afrika-1849699301.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, брикс, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)