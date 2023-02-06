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Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском
Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 06.02.2023
Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском
Владимир Зеленский провел в понедельник заседание ставки верховного главнокомандующего, отдельно обсуждался вопрос обеспечения украинских военных вооружением и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:52
2023-02-06T19:52
2023-02-06T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
артемовский
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владимир зеленский
михаил подоляк
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник заседание ставки верховного главнокомандующего, отдельно обсуждался вопрос обеспечения украинских военных вооружением и боеприпасами под Артемовском. Ранее Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери украинской стороны в Артемовске, заявив, что Украина "платит высочайшую цену" за удержание города. "Зеленский в понедельник провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Особое внимание члены ставки уделили позициям сил обороны на бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами", - сообщает офис Зеленского в Telegram-канале. Отмечается, что была заслушана оперативная информация от разведки о возможных действиях противника в ближайшее время. Также, был рассмотрен вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Николаевка находится на расстоянии около 20 километров от Артемовска.
https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850093303.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Артемовский, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском
Зеленский обсудил в ходе заседания ставки обеспечение боеприпасами ВСУ под Артемовском