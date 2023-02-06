https://ria.ru/20230206/boepripasy-1850134717.html

Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском

Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 06.02.2023

Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском

Владимир Зеленский провел в понедельник заседание ставки верховного главнокомандующего, отдельно обсуждался вопрос обеспечения украинских военных вооружением и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:52

2023-02-06T19:52

2023-02-06T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

артемовский

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский провел в понедельник заседание ставки верховного главнокомандующего, отдельно обсуждался вопрос обеспечения украинских военных вооружением и боеприпасами под Артемовском. Ранее Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Артемовск. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери украинской стороны в Артемовске, заявив, что Украина "платит высочайшую цену" за удержание города. "Зеленский в понедельник провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Особое внимание члены ставки уделили позициям сил обороны на бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами", - сообщает офис Зеленского в Telegram-канале. Отмечается, что была заслушана оперативная информация от разведки о возможных действиях противника в ближайшее время. Также, был рассмотрен вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Николаевка находится на расстоянии около 20 километров от Артемовска.

https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850093303.html

https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1849999525.html

артемовск

артемовский

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