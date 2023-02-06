https://ria.ru/20230206/biolaboratorii-1849912602.html
В Госдуме пройдет заседание по биолабораториям на Украине
В Госдуме пройдет заседание по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
В Госдуме пройдет заседание по биолабораториям на Украине
В Госдуме пройдет заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, ожидается участие замглавы МИД РФ Сергея Рябкова РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T00:22
2023-02-06T00:22
2023-02-06T00:22
украина
константин косачев
игорь кириллов
ирина яровая
госдума рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Госдуме пройдет заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, ожидается участие замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. В состав комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов. Сопредседателями комиссии являются вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совета Федерации Константин Косачев. Косачев ранее сообщил РИА Новости, что комиссия обсудит доклад экспертов Минобороны США об угрозах. Он отметил, что в докладе есть информация о проводимых на Украине биоисследованиях. Косачев также ранее сообщил, что по закону комиссия по биолабораториям должна завершить расследование до 23 марта, представив доклад президенту и правительству, а также опубликовав его в интернете.
https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848456412.html
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украина, константин косачев, игорь кириллов, ирина яровая, госдума рф, министерство обороны сша
Украина, Константин Косачев, Игорь Кириллов, Ирина Яровая, Госдума РФ, Министерство обороны США
В Госдуме пройдет заседание по биолабораториям на Украине
В Госдуме пройдет заседание парламентской комиссии по биолабораториям на Украине