https://ria.ru/20230206/batumi-1850034129.html
В Батуми почувствовали толчки от нового землетрясения в Турции
В Батуми почувствовали толчки от нового землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
В Батуми почувствовали толчки от нового землетрясения в Турции
В грузинском черноморском городе Батуми днем в понедельник почувствовали подземные толчки после второго землетрясения в Турции, сообщает местное информационное... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:16
2023-02-06T14:16
2023-02-06T14:16
в мире
турция
батуми
кахраманмараш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
грузия
сильное землетрясение в турции и сирии
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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. В грузинском черноморском городе Батуми днем в понедельник почувствовали подземные толчки после второго землетрясения в Турции, сообщает местное информационное агентство "Батумелеби". Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). "Подземные толчки в течение нескольких минут ощущались и в Батуми. В некоторых районах города люди вышли из жилых корпусов во дворы", - информирует агентство. По последним данным, при землетрясении на юго-востоке Турции погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850021277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, батуми, кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), грузия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Батуми, Кахраманмараш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Грузия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В Батуми почувствовали толчки от нового землетрясения в Турции
Агентство "Батумелеби": толчки от нового землетрясения в Турции почувствовали в Батуми
ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости.
В грузинском черноморском городе Батуми днем в понедельник почувствовали подземные толчки после второго землетрясения в Турции, сообщает местное информационное агентство
"Батумелеби".
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
"Подземные толчки в течение нескольких минут ощущались и в Батуми. В некоторых районах города люди вышли из жилых корпусов во дворы", - информирует агентство.
По последним данным, при землетрясении на юго-востоке Турции погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.