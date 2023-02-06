https://ria.ru/20230206/batumi-1850034129.html

В Батуми почувствовали толчки от нового землетрясения в Турции

В Батуми почувствовали толчки от нового землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023

В Батуми почувствовали толчки от нового землетрясения в Турции

В грузинском черноморском городе Батуми днем в понедельник почувствовали подземные толчки после второго землетрясения в Турции, сообщает местное информационное... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:16

2023-02-06T14:16

2023-02-06T14:16

в мире

турция

батуми

кахраманмараш

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

грузия

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747060509_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_b67582a75f269379234b85460a495de9.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. В грузинском черноморском городе Батуми днем в понедельник почувствовали подземные толчки после второго землетрясения в Турции, сообщает местное информационное агентство "Батумелеби". Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). "Подземные толчки в течение нескольких минут ощущались и в Батуми. В некоторых районах города люди вышли из жилых корпусов во дворы", - информирует агентство. По последним данным, при землетрясении на юго-востоке Турции погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850021277.html

турция

батуми

кахраманмараш

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, батуми, кахраманмараш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), грузия, сильное землетрясение в турции и сирии