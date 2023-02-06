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Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли - РИА Новости, 06.02.2023
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Культура
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Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли
Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли - РИА Новости, 06.02.2023
Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли
Альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что решил отложить зарубежные концерты до более спокойных времен. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:08
2023-02-06T18:08
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юрий башмет
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что решил отложить зарубежные концерты до более спокойных времен. Он отметил, что не расстроен ограничениями, поскольку "столько наездился и наигрался везде", и планирует возобновить гастроли, когда придет более спокойное время. "А потом, когда придет время, такое, спокойное более-менее, тогда будем решать, какие гастроли. Это и Япония, и Европа, и Америка, и так далее", — добавил дирижер. Юрий Башмет – советский и российский альтист, дирижер и преподаватель. Его творчество отмечено многими званиями и наградами, среди которых звание народного артиста СССР, Государственная премия СССР, четыре Государственных премий России, Премии правительства РФ в области культуры.
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новости культуры, юрий башмет, музыка, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Юрий Башмет, Музыка, Знаменитости, звезды
18:08 06.02.2023
 
Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли

Башмет заявил, что отложил заграничные гастроли до более спокойных времен

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что решил отложить зарубежные концерты до более спокойных времен.

"Все мои гастрольные планы не отменились, но переносятся", — сказал Башмет в ходе пресс-встречи в "Башмет-центре".

Он отметил, что не расстроен ограничениями, поскольку "столько наездился и наигрался везде", и планирует возобновить гастроли, когда придет более спокойное время.
"А потом, когда придет время, такое, спокойное более-менее, тогда будем решать, какие гастроли. Это и Япония, и Европа, и Америка, и так далее", — добавил дирижер.
Юрий Башмет – советский и российский альтист, дирижер и преподаватель. Его творчество отмечено многими званиями и наградами, среди которых звание народного артиста СССР, Государственная премия СССР, четыре Государственных премий России, Премии правительства РФ в области культуры.
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