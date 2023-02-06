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Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли
Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли - РИА Новости, 06.02.2023
Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли
Альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что решил отложить зарубежные концерты до более спокойных времен. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:08
2023-02-06T18:08
2023-02-06T18:08
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что решил отложить зарубежные концерты до более спокойных времен. Он отметил, что не расстроен ограничениями, поскольку "столько наездился и наигрался везде", и планирует возобновить гастроли, когда придет более спокойное время. "А потом, когда придет время, такое, спокойное более-менее, тогда будем решать, какие гастроли. Это и Япония, и Европа, и Америка, и так далее", — добавил дирижер. Юрий Башмет – советский и российский альтист, дирижер и преподаватель. Его творчество отмечено многими званиями и наградами, среди которых звание народного артиста СССР, Государственная премия СССР, четыре Государственных премий России, Премии правительства РФ в области культуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий башмет, музыка, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Юрий Башмет, Музыка, Знаменитости, звезды
Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли
Башмет заявил, что отложил заграничные гастроли до более спокойных времен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что решил отложить зарубежные концерты до более спокойных времен.
"Все мои гастрольные планы не отменились, но переносятся", — сказал Башмет в ходе пресс-встречи в "Башмет-центре".
Он отметил, что не расстроен ограничениями, поскольку "столько наездился и наигрался везде", и планирует возобновить гастроли, когда придет более спокойное время.
"А потом, когда придет время, такое, спокойное более-менее, тогда будем решать, какие гастроли. Это и Япония, и Европа, и Америка, и так далее", — добавил дирижер.
Юрий Башмет – советский и российский альтист, дирижер и преподаватель. Его творчество отмечено многими званиями и наградами, среди которых звание народного артиста СССР, Государственная премия СССР, четыре Государственных премий России, Премии правительства РФ в области культуры.