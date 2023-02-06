https://ria.ru/20230206/bashmet-1850112395.html

Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли

Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли - РИА Новости, 06.02.2023

Башмет заявил, что отложил все заграничные гастроли

Альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что решил отложить зарубежные концерты до более спокойных времен. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:08

2023-02-06T18:08

2023-02-06T18:08

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что решил отложить зарубежные концерты до более спокойных времен. Он отметил, что не расстроен ограничениями, поскольку "столько наездился и наигрался везде", и планирует возобновить гастроли, когда придет более спокойное время. "А потом, когда придет время, такое, спокойное более-менее, тогда будем решать, какие гастроли. Это и Япония, и Европа, и Америка, и так далее", — добавил дирижер. Юрий Башмет – советский и российский альтист, дирижер и преподаватель. Его творчество отмечено многими званиями и наградами, среди которых звание народного артиста СССР, Государственная премия СССР, четыре Государственных премий России, Премии правительства РФ в области культуры.

https://ria.ru/20230205/prokofev-1849803539.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий башмет, музыка, знаменитости, звезды