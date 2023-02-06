https://ria.ru/20230206/avtomobili-1850034855.html
В России упали продажи новых легковых автомобилей
В России упали продажи новых легковых автомобилей - РИА Новости, 06.02.2023
В России упали продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в январе снизились на 63,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:17
2023-02-06T14:17
2023-02-06T14:17
экономика
авто
россия
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в январе снизились на 63,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 32,5 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). "Январь 2023 года ознаменовался снижением уровня продаж на 63,1%, или на 55 537 штук по сравнению с январем 2022 года, и составил 32 499 автомобиля (данные Комитета автопроизводителей АЕБ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230203/avtosalon-1849406784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Авто, Россия, Ассоциация европейского бизнеса
В России упали продажи новых легковых автомобилей
АЕБ: продажи легковых автомобилей и LCV в России в январе упали на 63,1%, до 32,5 тысячи