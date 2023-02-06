https://ria.ru/20230206/avtomobili-1850034855.html

В России упали продажи новых легковых автомобилей

В России упали продажи новых легковых автомобилей - РИА Новости, 06.02.2023

В России упали продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в январе снизились на 63,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:17

2023-02-06T14:17

2023-02-06T14:17

экономика

авто

россия

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в январе снизились на 63,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 32,5 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). "Январь 2023 года ознаменовался снижением уровня продаж на 63,1%, или на 55 537 штук по сравнению с январем 2022 года, и составил 32 499 автомобиля (данные Комитета автопроизводителей АЕБ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230203/avtosalon-1849406784.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, ассоциация европейского бизнеса