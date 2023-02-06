В Латвии изучают основания для лишения бизнесмена Авена гражданства
Служба госбезопасности Латвии изучает основания для лишения бизнесмена Авена гражданства
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров АО "Альфа-Банк" Петр Авен
Председатель совета директоров АО "Альфа-Банк" Петр Авен. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии изучает основания для лишения латвийского гражданства российского бизнесмена Петра Авена, передает в понедельник агентство LETA со ссылкой на МВД республики.
"В МВД подтвердили, что службы безопасности Латвии оценивают, есть ли основания для лишения российского миллиардера Петра Авена гражданства. Оценка продолжается уже некоторое время и в настоящее время ожидает заключения служб безопасности", - говорится в сообщении агентства.
Парламент Латвии в апреле 2022 года принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине. Авен с конца февраля 2022 года включен Евросоюзом в санкционные списки российских предпринимателей.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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