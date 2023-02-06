https://ria.ru/20230206/aven-1850130824.html

В Латвии изучают основания для лишения бизнесмена Авена гражданства

В Латвии изучают основания для лишения бизнесмена Авена гражданства - РИА Новости, 06.02.2023

В Латвии изучают основания для лишения бизнесмена Авена гражданства

Служба госбезопасности Латвии изучает основания для лишения латвийского гражданства российского бизнесмена Петра Авена, передает в понедельник агентство LETA со РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:29

2023-02-06T19:29

2023-02-06T19:29

в мире

латвия

украина

россия

петр авен

гражданство

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Служба госбезопасности Латвии изучает основания для лишения латвийского гражданства российского бизнесмена Петра Авена, передает в понедельник агентство LETA со ссылкой на МВД республики. Парламент Латвии в апреле 2022 года принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине. Авен с конца февраля 2022 года включен Евросоюзом в санкционные списки российских предпринимателей. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230204/grazhdanstvo-1849795745.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, украина, россия, петр авен, гражданство