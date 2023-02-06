https://ria.ru/20230206/avdeevka-1850062275.html

Российские военные уничтожили под Авдеевкой огневую точку ВСУ и блиндаж

Российские военные уничтожили под Авдеевкой огневую точку ВСУ и блиндаж - РИА Новости, 06.02.2023

Российские военные уничтожили под Авдеевкой огневую точку ВСУ и блиндаж

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Вооруженных сил РФ в ходе ночного боя под Авдеевкой уничтожил долговременную огневую точку (ДОТ) и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:35

2023-02-06T15:35

2023-02-06T17:10

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Вооруженных сил РФ в ходе ночного боя под Авдеевкой уничтожил долговременную огневую точку (ДОТ) и блиндаж с украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости. Бой произошел в ночь на 6 февраля. Наблюдение за перемещением противника вдоль линии фронта и корректировка работы расчета по ДОТу осуществлялось при помощи комплекса оптико-электронной разведки и наблюдения "Ирония". Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Авдеевки украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, а противник "будет упираться", не считаясь с потерями.

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донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боевой работы расчета ПТРК "Корнет" под Авдеевкой Кадры работы расчета ПТРК "Корнет" под Авдеевкой. Российским военным удалось поразить украинскую огневую точку и блиндаж. 2023-02-06T15:35 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины