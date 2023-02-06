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Российские военные уничтожили под Авдеевкой огневую точку ВСУ и блиндаж - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/avdeevka-1850062275.html
Российские военные уничтожили под Авдеевкой огневую точку ВСУ и блиндаж
Российские военные уничтожили под Авдеевкой огневую точку ВСУ и блиндаж - РИА Новости, 06.02.2023
Российские военные уничтожили под Авдеевкой огневую точку ВСУ и блиндаж
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Вооруженных сил РФ в ходе ночного боя под Авдеевкой уничтожил долговременную огневую точку (ДОТ) и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:35
2023-02-06T17:10
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Вооруженных сил РФ в ходе ночного боя под Авдеевкой уничтожил долговременную огневую точку (ДОТ) и блиндаж с украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости. Бой произошел в ночь на 6 февраля. Наблюдение за перемещением противника вдоль линии фронта и корректировка работы расчета по ДОТу осуществлялось при помощи комплекса оптико-электронной разведки и наблюдения "Ирония". Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Авдеевки украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, а противник "будет упираться", не считаясь с потерями.
авдеевка
донецкая народная республика
донецк
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Кадры боевой работы расчета ПТРК "Корнет" под Авдеевкой
Кадры работы расчета ПТРК "Корнет" под Авдеевкой. Российским военным удалось поразить украинскую огневую точку и блиндаж.
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РИА Новости
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безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:35 06.02.2023 (обновлено: 17:10 06.02.2023)
 
Российские военные уничтожили под Авдеевкой огневую точку ВСУ и блиндаж

ПТРК "Корнет" уничтожил под Авдеевкой огневую точку и блиндаж с украинскими военными

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" Вооруженных сил РФ в ходе ночного боя под Авдеевкой уничтожил долговременную огневую точку (ДОТ) и блиндаж с украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.
Бой произошел в ночь на 6 февраля. Наблюдение за перемещением противника вдоль линии фронта и корректировка работы расчета по ДОТу осуществлялось при помощи комплекса оптико-электронной разведки и наблюдения "Ирония".
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Авдеевки украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, а противник "будет упираться", не считаясь с потерями.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 февраля, 16:11Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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