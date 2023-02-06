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Асад проводит экстренное совещание правительства Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
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Асад проводит экстренное совещание правительства Сирии
Асад проводит экстренное совещание правительства Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
Асад проводит экстренное совещание правительства Сирии
Президент Сирии Башар Асад проводит экстренное совещание правительства страны, где обсуждается ущерб от землетрясения, сообщает канцелярия сирийского лидера. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:46
2023-02-06T08:51
в мире
сирия
башар асад
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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад проводит экстренное совещание правительства страны, где обсуждается ущерб от землетрясения, сообщает канцелярия сирийского лидера."Президент Башар Асад возглавляет экстренное совещание совета министров по обсуждению ущерба от землетрясения, которое ударило по стране, и необходимых мер", - говорится в заявлении канцелярии.По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 111 человек, пострадали 516.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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в мире, сирия, башар асад
В мире, Сирия, Башар Асад
08:46 06.02.2023 (обновлено: 08:51 06.02.2023)
 
Асад проводит экстренное совещание правительства Сирии

Асад проводит экстренное совещание правительства по обсуждению последствий землетрясения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости
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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад проводит экстренное совещание правительства страны, где обсуждается ущерб от землетрясения, сообщает канцелярия сирийского лидера.
"Президент Башар Асад возглавляет экстренное совещание совета министров по обсуждению ущерба от землетрясения, которое ударило по стране, и необходимых мер", - говорится в заявлении канцелярии.
По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 111 человек, пострадали 516.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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