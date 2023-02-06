https://ria.ru/20230206/asad-1849934118.html

Асад проводит экстренное совещание правительства Сирии

Асад проводит экстренное совещание правительства Сирии - РИА Новости, 06.02.2023

Асад проводит экстренное совещание правительства Сирии

Президент Сирии Башар Асад проводит экстренное совещание правительства страны, где обсуждается ущерб от землетрясения, сообщает канцелярия сирийского лидера. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:46

2023-02-06T08:46

2023-02-06T08:51

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сирия

башар асад

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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад проводит экстренное совещание правительства страны, где обсуждается ущерб от землетрясения, сообщает канцелярия сирийского лидера."Президент Башар Асад возглавляет экстренное совещание совета министров по обсуждению ущерба от землетрясения, которое ударило по стране, и необходимых мер", - говорится в заявлении канцелярии.По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 111 человек, пострадали 516.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/siriya-1849932806.html

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, башар асад