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Украинские военные прибыли в Британию осваивать самоходки AS-90 - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/as-90-1850052156.html
Украинские военные прибыли в Британию осваивать самоходки AS-90
Украинские военные прибыли в Британию осваивать самоходки AS-90 - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские военные прибыли в Британию осваивать самоходки AS-90
Украинские военнослужащие прибыли в минувшие выходные в Великобританию для обучения обслуживанию самоходных артиллерийских установок AS-90, которые Лондон... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:10
2023-02-06T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
великобритания
россия
бен уоллес
сергей лавров
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие прибыли в минувшие выходные в Великобританию для обучения обслуживанию самоходных артиллерийских установок AS-90, которые Лондон намерен передать Киеву, сообщило британское министерство обороны. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее сообщил, что его страна направит на Украину танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и бронетранспортеры. "Тепло приветствуем украинских военнослужащих, которые прибыли в Великобританию на этих выходных для осваивания AS-90", - говорится в Twitter британского оборонного ведомства. На прошлой неделе газета Sun сообщала, что из-за решения Лондона передать Киеву установки AS-90 два британских полка королевской артиллерии лишились действующего оружия, а для попытки восполнить потери закупкой у иностранных производителей британскому казначейству нужно разблокировать средства. По информации газеты, Лондон сможет получить новое оружие не раньше 2029 года. Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2. По словам замглавы британского минобороны Алекс Чак, Лондон планирует поставить Киеву Challenger 2 в конце марта. В свою очередь Уоллес заявил, что танки могут прибыть на передовую на Украину до лета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, технологии, украина, великобритания, россия, бен уоллес, сергей лавров, дмитрий песков, twitter, sun, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Великобритания, Россия, Бен Уоллес, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Twitter, Sun, НАТО
15:10 06.02.2023
 
Украинские военные прибыли в Британию осваивать самоходки AS-90

Минобороны Британии сообщило, что украинские военные прибыли осваивать самоходки AS-90

CC BY 3.0 / Bthebest / Самоходная артиллерийская установка AS-90
Самоходная артиллерийская установка AS-90 - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
CC BY 3.0 / Bthebest /
Самоходная артиллерийская установка AS-90. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие прибыли в минувшие выходные в Великобританию для обучения обслуживанию самоходных артиллерийских установок AS-90, которые Лондон намерен передать Киеву, сообщило британское министерство обороны.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее сообщил, что его страна направит на Украину танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и бронетранспортеры.
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"Тепло приветствуем украинских военнослужащих, которые прибыли в Великобританию на этих выходных для осваивания AS-90", - говорится в Twitter британского оборонного ведомства.
На прошлой неделе газета Sun сообщала, что из-за решения Лондона передать Киеву установки AS-90 два британских полка королевской артиллерии лишились действующего оружия, а для попытки восполнить потери закупкой у иностранных производителей британскому казначейству нужно разблокировать средства. По информации газеты, Лондон сможет получить новое оружие не раньше 2029 года.
Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские военнослужащие осваивают управление танками Challenger 2. По словам замглавы британского минобороны Алекс Чак, Лондон планирует поставить Киеву Challenger 2 в конце марта. В свою очередь Уоллес заявил, что танки могут прибыть на передовую на Украину до лета.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаВеликобританияРоссияБен УоллесСергей ЛавровДмитрий ПесковTwitterSunНАТО
 
 
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