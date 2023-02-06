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Россияне не обращались в посольство в Анкаре из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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Россияне не обращались в посольство в Анкаре из-за землетрясения
Россияне не обращались в посольство в Анкаре из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Россияне не обращались в посольство в Анкаре из-за землетрясения
Посольство РФ в Анкаре сообщило в понедельник, что к настоящему моменту информации о россиянах, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:54
2023-02-06T10:01
в мире
анкара (провинция)
россия
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре сообщило в понедельник, что к настоящему моменту информации о россиянах, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции, нет."Данные о том, что российские граждане пострадали, к настоящему моменту в посольство не поступали", - сообщили РИА Новости в дипмиссии.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
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анкара (провинция)
россия
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в мире, анкара (провинция), россия, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Анкара (провинция), Россия, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
09:54 06.02.2023 (обновлено: 10:01 06.02.2023)
 
Россияне не обращались в посольство в Анкаре из-за землетрясения

Посольство России в Анкаре не получало обращений от россиян из-за землетрясения

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре сообщило в понедельник, что к настоящему моменту информации о россиянах, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции, нет.
"Данные о том, что российские граждане пострадали, к настоящему моменту в посольство не поступали", - сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 09:38
Местный житель заявил о сильных разрушениях в историческом центре Алеппо
 
В миреАнкара (провинция)РоссияТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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