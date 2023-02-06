https://ria.ru/20230206/ankara-1849947936.html

Россияне не обращались в посольство в Анкаре из-за землетрясения

Россияне не обращались в посольство в Анкаре из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Россияне не обращались в посольство в Анкаре из-за землетрясения

Посольство РФ в Анкаре сообщило в понедельник, что к настоящему моменту информации о россиянах, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:54

2023-02-06T09:54

2023-02-06T10:01

в мире

анкара (провинция)

россия

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре сообщило в понедельник, что к настоящему моменту информации о россиянах, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции, нет."Данные о том, что российские граждане пострадали, к настоящему моменту в посольство не поступали", - сообщили РИА Новости в дипмиссии.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

https://ria.ru/20230206/aleppo-1849945077.html

анкара (провинция)

россия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, анкара (провинция), россия, турция, сильное землетрясение в турции и сирии