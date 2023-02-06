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На Ставрополье начнут производить виски и джин - РИА Новости, 06.02.2023
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На Ставрополье начнут производить виски и джин
На Ставрополье начнут производить виски и джин - РИА Новости, 06.02.2023
На Ставрополье начнут производить виски и джин
Завод по производству виски и джина откроют в Минеральных Водах на Ставрополье в феврале, инвестиции в строительство составили 1,4 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:56
2023-02-06T15:56
экономика
минеральные воды
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости. Завод по производству виски и джина откроют в Минеральных Водах на Ставрополье в феврале, инвестиции в строительство составили 1,4 миллиарда рублей, сообщает администрация города. "В Минераловодском городском округе откроется завод по производству солодового и зернового дистиллятов. Строительство ведет компания ООО "Алвиса", объем инвестиций составляет 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что открыть производство планируется уже в феврале 2023 года. "Новый завод сможет обеспечить мощность производства в 3,6 тысячи литров солодового дистиллята в день, а также 10 тысяч литров зернового дистиллята. Кроме того, на заводе будут производить джин, виски, бурбон. Уверен, что появление нового завода не только улучшит инвестиционный климат нашего округа, но и позволит заместить на полках магазинов ушедшие из России бренды качественными напитками", - сказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводятся в сообщении.
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экономика, минеральные воды, россия, ставропольский край
Экономика, Минеральные Воды, Россия, Ставропольский край
15:56 06.02.2023
 
На Ставрополье начнут производить виски и джин

В Минеральных водах в феврале откроют завод по производству виски и джина

© Fotolia / AhileosКрепкий алкоголь
Крепкий алкоголь - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Fotolia / Ahileos
Крепкий алкоголь. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости. Завод по производству виски и джина откроют в Минеральных Водах на Ставрополье в феврале, инвестиции в строительство составили 1,4 миллиарда рублей, сообщает администрация города.
"В Минераловодском городском округе откроется завод по производству солодового и зернового дистиллятов. Строительство ведет компания ООО "Алвиса", объем инвестиций составляет 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открыть производство планируется уже в феврале 2023 года.
"Новый завод сможет обеспечить мощность производства в 3,6 тысячи литров солодового дистиллята в день, а также 10 тысяч литров зернового дистиллята. Кроме того, на заводе будут производить джин, виски, бурбон. Уверен, что появление нового завода не только улучшит инвестиционный климат нашего округа, но и позволит заместить на полках магазинов ушедшие из России бренды качественными напитками", - сказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводятся в сообщении.
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ЭкономикаМинеральные ВодыРоссияСтавропольский край
 
 
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