https://ria.ru/20230206/alkogol-1850070204.html

На Ставрополье начнут производить виски и джин

На Ставрополье начнут производить виски и джин - РИА Новости, 06.02.2023

На Ставрополье начнут производить виски и джин

Завод по производству виски и джина откроют в Минеральных Водах на Ставрополье в феврале, инвестиции в строительство составили 1,4 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:56

2023-02-06T15:56

2023-02-06T15:56

экономика

минеральные воды

россия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости. Завод по производству виски и джина откроют в Минеральных Водах на Ставрополье в феврале, инвестиции в строительство составили 1,4 миллиарда рублей, сообщает администрация города. "В Минераловодском городском округе откроется завод по производству солодового и зернового дистиллятов. Строительство ведет компания ООО "Алвиса", объем инвестиций составляет 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что открыть производство планируется уже в феврале 2023 года. "Новый завод сможет обеспечить мощность производства в 3,6 тысячи литров солодового дистиллята в день, а также 10 тысяч литров зернового дистиллята. Кроме того, на заводе будут производить джин, виски, бурбон. Уверен, что появление нового завода не только улучшит инвестиционный климат нашего округа, но и позволит заместить на полках магазинов ушедшие из России бренды качественными напитками", - сказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230202/viski-1849205074.html

минеральные воды

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экономика, минеральные воды, россия, ставропольский край