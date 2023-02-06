https://ria.ru/20230206/aleppo-1849945077.html

Местный житель заявил о сильных разрушениях в историческом центре Алеппо

Местный житель заявил о сильных разрушениях в историческом центре Алеппо - РИА Новости, 06.02.2023

Местный житель заявил о сильных разрушениях в историческом центре Алеппо

В Сирии из-за землетрясения сильно пострадал исторический центр города Алеппо, рассказал РИА Новости местный житель. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:38

2023-02-06T09:38

2023-02-06T11:56

в мире

сирия

алеппо

кахраманмараш

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АЛЕППО (Сирия), 6 фев - РИА Новости. В Сирии из-за землетрясения сильно пострадал исторический центр города Алеппо, рассказал РИА Новости местный житель. "Все это произошло примерно в 4.20 утра. Дом, в котором я живу, начало сильно трясти. Трясло где-то тридцать секунд – и так несколько раз. Больше всего пострадал Старый Город (исторический центр Алеппо – ред.), очень многие древние мечети разрушены. Сейчас работают спасатели, многие люди до сих пор находятся под завалами", - рассказал собеседник агентства РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.Алеппо - второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. По данным на 2005 год, население Алеппо составляло свыше 2,5 миллиона человек. С августа 2012 года запад города удерживала сирийская армия, а восток - различные исламистские и повстанческие группировки. Наиболее активными из них являются террористические группировки "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*. Алеппо был освобожден правительственными силами при поддержке ВКС РФ в конце 2016 года в результате крупномасштабной войсковой операции.В течение своей истории в Алеппо неоднократно случались землетрясения. Одно из самых мощных и известных человечеству произошло в 1138 году. Его называют четвёртым по количеству жертв (по приблизительной оценке свыше 230 тысяч погибших). Землетрясение происходило в несколько этапов, охватив территории современных северной Сирии и юго-западной Турции, позднее Ирана и Азербайджана.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230206/tsitadel-1849948936.html

https://ria.ru/20230206/siriya-1849941373.html

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Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо 2023-02-06T09:38 true PT0M17S

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Екатерина Зайцева

в мире, сирия, алеппо, кахраманмараш