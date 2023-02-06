https://ria.ru/20230206/aerostat-1850143802.html

США не будут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата

США не будут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата - РИА Новости, 06.02.2023

США не будут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата

США не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:51

2023-02-06T20:51

2023-02-06T20:59

сша

китай

в мире

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джон кирби

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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мне неизвестно ни о каких таких намерениях или планах", - сказал он на брифинге.Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и был в субботу сбит над Атлантическим океаном у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.

https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html

сша

китай

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сша, китай, в мире, канада, джон кирби