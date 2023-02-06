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США не будут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата - РИА Новости, 06.02.2023
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США не будут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата
США не будут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата - РИА Новости, 06.02.2023
США не будут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата
США не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:51
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сша
китай
в мире
канада
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мне неизвестно ни о каких таких намерениях или планах", - сказал он на брифинге.Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и был в субботу сбит над Атлантическим океаном у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html
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сша, китай, в мире, канада, джон кирби
США, Китай, В мире, Канада, Джон Кирби
20:51 06.02.2023 (обновлено: 20:59 06.02.2023)
 
США не будут возвращать Китаю обломки сбитого аэростата

Координатор Кирби: США не собираются возвращать Китаю обломки сбитого аэростата

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мне неизвестно ни о каких таких намерениях или планах", - сказал он на брифинге.
Воздушный шар, который, по мнению американцев, использовался Китаем в разведывательных целях, пересек Канаду, сухопутную часть США и был в субботу сбит над Атлантическим океаном у побережья штата Южная Каролина. Китайцы утверждают, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 06:14
В Китае заявили об ущербе для отношений с США после уничтожения аэростата
 
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