06:14 06.02.2023 (обновлено: 10:12 06.02.2023)
В Китае заявили об ущербе для отношений с США после уничтожения аэростата
Заместитель главы МИД КНР Фэн: инцидент с аэростатом нанес ущерб отношениям Китая и США
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Уничтожение американскими военными китайского аэростата негативно повлияло на отношения двух стран, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн.
"Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (лидеров двух стран. — Прим. ред.) на Бали", — приводит слова дипломата Центральное телевидение Китая.
Пекин выразил решительный протест и призвал Вашингтон не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам КНР, и не нагнетать напряженность, добавил Се Фэн.
Он подчеркнул, что власти Китая внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать свои интересы. Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги.
Накануне Се Фэн от имени правительства сделал серьезное представление ответственному лицу в посольстве США. Это произошло после того, как глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные сбили китайский аэростат, попавший в американское воздушное пространство.
По словам Остина, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.
Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.
5 февраля, 10:31В миреМИД Китая отреагировал на уничтожение аэростата в США