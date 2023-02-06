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В Китае заявили об ущербе для отношений с США после уничтожения аэростата - РИА Новости, 06.02.2023
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В Китае заявили об ущербе для отношений с США после уничтожения аэростата
В Китае заявили об ущербе для отношений с США после уничтожения аэростата - РИА Новости, 06.02.2023
В Китае заявили об ущербе для отношений с США после уничтожения аэростата
Уничтожение американскими военными китайского аэростата негативно повлияло на отношения двух стран, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T06:14
2023-02-06T10:12
в мире
китай
сша
пекин
джо байден
ллойд остин
энтони блинкен
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Уничтожение американскими военными китайского аэростата негативно повлияло на отношения двух стран, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн.Пекин выразил решительный протест и призвал Вашингтон не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам КНР, и не нагнетать напряженность, добавил Се Фэн.Он подчеркнул, что власти Китая внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать свои интересы. Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги.Накануне Се Фэн от имени правительства сделал серьезное представление ответственному лицу в посольстве США. Это произошло после того, как глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные сбили китайский аэростат, попавший в американское воздушное пространство. В США шар заметили еще в конце января. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Об аэростате доложили президенту Джо Байдену, но, по совету Остина, сбивать его над территорией страны не стали. По словам Остина, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин. Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.
https://ria.ru/20230206/poslanie-1849919252.html
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в мире, китай, сша, пекин, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, министерство обороны сша, norad
В мире, Китай, США, Пекин, Джо Байден, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, NORAD
06:14 06.02.2023 (обновлено: 10:12 06.02.2023)
 
В Китае заявили об ущербе для отношений с США после уничтожения аэростата

Заместитель главы МИД КНР Фэн: инцидент с аэростатом нанес ущерб отношениям Китая и США

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Уничтожение американскими военными китайского аэростата негативно повлияло на отношения двух стран, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн.

"Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (лидеров двух стран. — Прим. ред.) на Бали", — приводит слова дипломата Центральное телевидение Китая.

Пекин выразил решительный протест и призвал Вашингтон не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам КНР, и не нагнетать напряженность, добавил Се Фэн.
Он подчеркнул, что власти Китая внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать свои интересы. Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги.
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Накануне Се Фэн от имени правительства сделал серьезное представление ответственному лицу в посольстве США. Это произошло после того, как глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные сбили китайский аэростат, попавший в американское воздушное пространство.
В США шар заметили еще в конце января. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Об аэростате доложили президенту Джо Байдену, но, по совету Остина, сбивать его над территорией страны не стали.
По словам Остина, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этой ситуации госсекретарь Энтони Блинкен отложил визит в Пекин.
Китай, в свою очередь, заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи вокруг аэростата. Как пояснили в Пекине, это был гражданский метеозонд, отклонившийся от маршрута, и применение против него военной силы стало чрезмерной реакцией.
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