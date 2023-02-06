https://ria.ru/20230206/aerostat-1849920506.html

МИД Венесуэлы осудил решение США сбить китайский аэростат

МИД Венесуэлы осудил решение США сбить китайский аэростат - РИА Новости, 06.02.2023

МИД Венесуэлы осудил решение США сбить китайский аэростат

МИД Венесуэлы назвал безответственным применением силы решение США сбить неуправляемый китайский аэростат над своей акваторией. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T03:56

2023-02-06T03:56

2023-02-06T03:56

сша

в мире

китай

венесуэла

ллойд остин

джо байден

энтони блинкен

министерство обороны сша

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МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. МИД Венесуэлы назвал безответственным применением силы решение США сбить неуправляемый китайский аэростат над своей акваторией. "Правительство Боливарианской Республики Венесуэла осуждает нападение Соединенных Штатов на беспилотный гражданский летательный аппарат китайского производства, который демонстрировал техническую неисправность и не представлял никакой военной или физической угрозы для людей на земле. В очередной раз Соединенные Штаты прибегают к применению силы вместо того, чтобы отнестись к этой ситуации с серьезностью и ответственностью, которых заслуживает дело", - говорится в коммюнике венесуэльского МИД. Министр обороны США Ллойд Остин ранее сообщил, что военные по поручению президента Джо Байдена сбили аэростат КНР, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута, а также отметили, что применение США военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией, Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.

https://ria.ru/20230205/kitay-1849805846.html

сша

китай

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сша, в мире, китай, венесуэла, ллойд остин, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша