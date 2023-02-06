https://ria.ru/20230206/abramovich-1849989102.html

Депутат Рады Абрамович заявил о сложении мандата

Депутат Рады Абрамович заявил о сложении мандата - РИА Новости, 06.02.2023

Депутат Рады Абрамович заявил о сложении мандата

Депутат Верховной рады Украины Игорь Абрамович, ранее входивший в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – за жизнь" (ОПЗЖ), написал заявление о сложении РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:10

2023-02-06T12:10

2023-02-06T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

давид арахамия

наталия королевская

олег волошин

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Игорь Абрамович, ранее входивший в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – за жизнь" (ОПЗЖ), написал заявление о сложении мандата, сообщил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Сегодня написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович. Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ... заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Владимир Зеленский лишил их украинского гражданства. Украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандата. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849984575.html

https://ria.ru/20230206/mobilizatsiya-1849952438.html

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в мире, украина, давид арахамия, наталия королевская, олег волошин, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь