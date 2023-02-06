https://ria.ru/20230206/abramovich-1849989102.html
Депутат Рады Абрамович заявил о сложении мандата
Депутат Рады Абрамович заявил о сложении мандата - РИА Новости, 06.02.2023
Депутат Рады Абрамович заявил о сложении мандата
Депутат Верховной рады Украины Игорь Абрамович, ранее входивший в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – за жизнь" (ОПЗЖ), написал заявление о сложении РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:10
2023-02-06T12:10
2023-02-06T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
давид арахамия
наталия королевская
олег волошин
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Игорь Абрамович, ранее входивший в запрещенную в стране "Оппозиционную платформу – за жизнь" (ОПЗЖ), написал заявление о сложении мандата, сообщил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Сегодня написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович. Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ... заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Верховная рада Украины 13 января лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. До этого Владимир Зеленский лишил их украинского гражданства. Украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандата. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849984575.html
https://ria.ru/20230206/mobilizatsiya-1849952438.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, давид арахамия, наталия королевская, олег волошин, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Давид Арахамия, Наталия Королевская, Олег Волошин, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Депутат Рады Абрамович заявил о сложении мандата
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: депутат Рады Абрамович заявил о сложении мандата