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Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки - РИА Новости, 05.02.2023
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Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки
Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки - РИА Новости, 05.02.2023
Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки
Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит решения и переговоры для большей международной поддержки и предоставления Киеву большего количества оружия. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T23:07
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в мире
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит решения и переговоры для большей международной поддержки и предоставления Киеву большего количества оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
23:07 05.02.2023 (обновлено: 23:16 05.02.2023)
 
Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки

Зеленский заявил о подготовке решений для получения большего количества оружия

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит решения и переговоры для большей международной поддержки и предоставления Киеву большего количества оружия.
"Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия. Запланированы как публичные, так и непубличные форматы работ", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Бурбонского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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В парламенте Франции запросили дебаты по поставкам оружия Украине
 
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