https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849907715.html

Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки

Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки - РИА Новости, 05.02.2023

Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки

Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит решения и переговоры для большей международной поддержки и предоставления Киеву большего количества оружия. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T23:07

2023-02-05T23:07

2023-02-05T23:16

в мире

украина

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит решения и переговоры для большей международной поддержки и предоставления Киеву большего количества оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849796290.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, нато