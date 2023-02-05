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Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 05.02.2023
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Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске
Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 05.02.2023
Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске
Читатели немецкого издания Die Welt резко раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Артемовске. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:12
2023-02-05T16:53
в мире
украина
россия
артемовск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt резко раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Артемовске.Пользователи портала считают, что поражение ВСУ уже близко, а сама постсоветская республика скоро перестанет существовать."Логично, что у Украины будут проблемы, они не смогут победить Россию! Даже со всем оружием НАТО!" — отметил Dirk D."Если он это говорит публично, то ситуация на Украине действительно тяжелая", — прокомментировал Til Z."Ожидаемо. Просто российская армия слишком сильная, а все эти предсказатели ее поражения последних нескольких месяцев лишь только врали в надежде достаточно заработать", — написал Hans-Ullrich S."Надеюсь, ситуация станет настолько тяжелой, что наконец-то предложат провести мирные переговоры", — подытожила Elizabeth.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230205/reznikov-1849840769.html
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в мире, украина, россия, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Артемовск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
13:12 05.02.2023 (обновлено: 16:53 05.02.2023)
 
Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске

Читатели Die Welt предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt резко раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Артемовске.
Пользователи портала считают, что поражение ВСУ уже близко, а сама постсоветская республика скоро перестанет существовать.

"Как я и говорил, скоро это все кончится. Апрель, май или июнь, и вот не будет больше Украины, которая могла бы присоединиться к ЕС. Лучше сдаться сейчас, чтобы хоть что-то осталось", — посетовал Boris Hertal.

"Логично, что у Украины будут проблемы, они не смогут победить Россию! Даже со всем оружием НАТО!" — отметил Dirk D.
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"Ожидаемо. Просто российская армия слишком сильная, а все эти предсказатели ее поражения последних нескольких месяцев лишь только врали в надежде достаточно заработать", — написал Hans-Ullrich S.
"Надеюсь, ситуация станет настолько тяжелой, что наконец-то предложат провести мирные переговоры", — подытожила Elizabeth.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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