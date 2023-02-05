https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html

Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске

Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 05.02.2023

Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске

Читатели немецкого издания Die Welt резко раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Артемовске. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:12

2023-02-05T13:12

2023-02-05T16:53

в мире

украина

россия

артемовск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt резко раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Артемовске.Пользователи портала считают, что поражение ВСУ уже близко, а сама постсоветская республика скоро перестанет существовать."Логично, что у Украины будут проблемы, они не смогут победить Россию! Даже со всем оружием НАТО!" — отметил Dirk D."Если он это говорит публично, то ситуация на Украине действительно тяжелая", — прокомментировал Til Z."Ожидаемо. Просто российская армия слишком сильная, а все эти предсказатели ее поражения последних нескольких месяцев лишь только врали в надежде достаточно заработать", — написал Hans-Ullrich S."Надеюсь, ситуация станет настолько тяжелой, что наконец-то предложат провести мирные переговоры", — подытожила Elizabeth.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230205/reznikov-1849840769.html

https://ria.ru/20230205/peregovory-1849835239.html

украина

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в мире, украина, россия, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины