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Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет - РИА Новости, 05.02.2023
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Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет
Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет - РИА Новости, 05.02.2023
Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет утверждает, что президент Владимир Путин в начале спецоперации на Украине заверил его в отсутствии планов ликвидации... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:51
2023-02-05T12:52
в мире
израиль
россия
украина
владимир зеленский
нафтали беннет
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет утверждает, что президент Владимир Путин в начале спецоперации на Украине заверил его в отсутствии планов ликвидации Владимира Зеленского, прятавшегося тогда в бункере. В интервью, опубликованном на YouTube-канале политика, Беннет заявил, что после начала операции украинский президент попросил его связаться с российским лидером. После этого тогдашний премьер Израиля, по его словам, взял на себя роль посредника между сторонами. Как утверждает Беннет, после беседы с Путиным он позвонил украинскому лидеру, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик. Как утверждает Беннет, Путин во время одной из первых их бесед якобы выразил готовность отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей спецоперации, а Зеленский со своей стороны высказался в пользу отказа Украины от идеи вступить в НАТО. Но, по мнению израильского политика, Запад впоследствии принял решение "громить Путина, а не договариваться". Беннет рассказал, что согласовывал свои действия с США, ФРГ и Францией, которые и пошли на прекращение переговоров.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html
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в мире, израиль, россия, украина, владимир зеленский, нафтали беннет
В мире, Израиль, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Нафтали Беннет
10:51 05.02.2023 (обновлено: 12:52 05.02.2023)
 
Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет

Экс-премьер Израиля Беннет: Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет утверждает, что президент Владимир Путин в начале спецоперации на Украине заверил его в отсутствии планов ликвидации Владимира Зеленского, прятавшегося тогда в бункере.
В интервью, опубликованном на YouTube-канале политика, Беннет заявил, что после начала операции украинский президент попросил его связаться с российским лидером. После этого тогдашний премьер Израиля, по его словам, взял на себя роль посредника между сторонами.

"Я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского", — заявил экс-премьер Израиля.

Как утверждает Беннет, после беседы с Путиным он позвонил украинскому лидеру, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик.
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Как утверждает Беннет, Путин во время одной из первых их бесед якобы выразил готовность отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей спецоперации, а Зеленский со своей стороны высказался в пользу отказа Украины от идеи вступить в НАТО.
Но, по мнению израильского политика, Запад впоследствии принял решение "громить Путина, а не договариваться". Беннет рассказал, что согласовывал свои действия с США, ФРГ и Францией, которые и пошли на прекращение переговоров.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреИзраильРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийНафтали Беннет
 
 
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