https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849827920.html

Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет

Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет - РИА Новости, 05.02.2023

Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет утверждает, что президент Владимир Путин в начале спецоперации на Украине заверил его в отсутствии планов ликвидации... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:51

2023-02-05T10:51

2023-02-05T12:52

в мире

израиль

россия

украина

владимир зеленский

нафтали беннет

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет утверждает, что президент Владимир Путин в начале спецоперации на Украине заверил его в отсутствии планов ликвидации Владимира Зеленского, прятавшегося тогда в бункере. В интервью, опубликованном на YouTube-канале политика, Беннет заявил, что после начала операции украинский президент попросил его связаться с российским лидером. После этого тогдашний премьер Израиля, по его словам, взял на себя роль посредника между сторонами. Как утверждает Беннет, после беседы с Путиным он позвонил украинскому лидеру, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик. Как утверждает Беннет, Путин во время одной из первых их бесед якобы выразил готовность отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей спецоперации, а Зеленский со своей стороны высказался в пользу отказа Украины от идеи вступить в НАТО. Но, по мнению израильского политика, Запад впоследствии принял решение "громить Путина, а не договариваться". Беннет рассказал, что согласовывал свои действия с США, ФРГ и Францией, которые и пошли на прекращение переговоров.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html

https://ria.ru/20230205/konsensus-1849812030.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, россия, украина, владимир зеленский, нафтали беннет