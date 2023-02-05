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Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад
Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад - РИА Новости, 06.02.2023
Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад
Читатели Daily Mail оценили новость о том, что гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение российской армии в 2023 году. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-05T16:47
2023-02-05T16:47
2023-02-06T00:32
политика
россия
владимир путин
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили новость о том, что гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение российской армии в 2023 году."Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад", — написали в комментариях."А чего мы ожидали после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о том, что США должны нанести ядерные удары по России?" — задался вопросом читатель."Они не используют даже 50 процентов своей армии, а уже заставили НАТО и особенно Англию исчерпать все боеприпасы", — отметил еще один участник беседы."Остальной мир был бы признателен, если бы воинствующие британцы и американцы перестали тыкать русского медведя", — резюмировали в комментариях.В январе генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом в 2023 году.Корабли с "Цирконами" способны наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают все современные и перспективные системы ПВО — ПРО.
https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849762413.html
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политика, россия, владимир путин, владимир зеленский, нато
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
16:47 05.02.2023 (обновлено: 00:32 06.02.2023)
Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад
Читатели Daily Mail заявили, что решение Путина развернуть ракеты "Циркон" заткнет НАТО