Рейтинг@Mail.ru
Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/zapad-1849869296.html
Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад
Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад - РИА Новости, 06.02.2023
Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад
Читатели Daily Mail оценили новость о том, что гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение российской армии в 2023 году. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-05T16:47
2023-02-06T00:32
политика
россия
владимир путин
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили новость о том, что гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение российской армии в 2023 году."Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад", — написали в комментариях."А чего мы ожидали после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о том, что США должны нанести ядерные удары по России?" — задался вопросом читатель."Они не используют даже 50 процентов своей армии, а уже заставили НАТО и особенно Англию исчерпать все боеприпасы", — отметил еще один участник беседы."Остальной мир был бы признателен, если бы воинствующие британцы и американцы перестали тыкать русского медведя", — резюмировали в комментариях.В январе генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом в 2023 году.Корабли с "Цирконами" способны наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают все современные и перспективные системы ПВО — ПРО.
https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849762413.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, владимир зеленский, нато
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
16:47 05.02.2023 (обновлено: 00:32 06.02.2023)
 
Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад

Читатели Daily Mail заявили, что решение Путина развернуть ракеты "Циркон" заткнет НАТО

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили новость о том, что гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение российской армии в 2023 году.
"Удивительно то, какие мощные системы умеют проектировать и строить русские, выделяя на это лишь доли процента в сравнении с американским оборонным бюджетом", — заметил один из пользователей.
"Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад", — написали в комментариях.
"А чего мы ожидали после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о том, что США должны нанести ядерные удары по России?" — задался вопросом читатель.
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 15:42
Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России
"Они не используют даже 50 процентов своей армии, а уже заставили НАТО и особенно Англию исчерпать все боеприпасы", — отметил еще один участник беседы.
"Остальной мир был бы признателен, если бы воинствующие британцы и американцы перестали тыкать русского медведя", — резюмировали в комментариях.
В январе генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом в 2023 году.
Корабли с "Цирконами" способны наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают все современные и перспективные системы ПВО — ПРО.
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 17:31
"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала