https://ria.ru/20230205/zapad-1849869296.html

Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад

Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад - РИА Новости, 06.02.2023

Британцы назвали указ Путина, который "заткнул" Запад

Читатели Daily Mail оценили новость о том, что гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение российской армии в 2023 году. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-05T16:47

2023-02-05T16:47

2023-02-06T00:32

политика

россия

владимир путин

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили новость о том, что гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" поступят на вооружение российской армии в 2023 году."Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад", — написали в комментариях."А чего мы ожидали после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о том, что США должны нанести ядерные удары по России?" — задался вопросом читатель."Они не используют даже 50 процентов своей армии, а уже заставили НАТО и особенно Англию исчерпать все боеприпасы", — отметил еще один участник беседы."Остальной мир был бы признателен, если бы воинствующие британцы и американцы перестали тыкать русского медведя", — резюмировали в комментариях.В январе генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом в 2023 году.Корабли с "Цирконами" способны наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Эти гиперзвуковые ракеты гарантированно преодолевают все современные и перспективные системы ПВО — ПРО.

https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849762413.html

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политика, россия, владимир путин, владимир зеленский, нато