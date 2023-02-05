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Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью

Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью - РИА Новости, 05.02.2023

Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью

Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщила официальный представитель пограничной стражи РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:07

2023-02-05T20:07

2023-02-05T20:40

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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщила официальный представитель пограничной стражи республики Анна Михальская.В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. В конце прошлого года польские власти подписали контракт на строительство электронного барьера на границе с Россией на 84 миллиона долларов.По ее словам, подрядчик находится в процессе подготовки проекта, который будет передан пограничникам.Представитель погранстражи пояснила, что электронное заграждение – это "система датчиков и камер, благодаря которой можно круглосуточно контролировать границу, независимо от погодных условий, без необходимости находиться на линии границы".При этом, по данным польских пограничников, обстановка на границе с Россией остается спокойной, в прошлом году было зарегистрировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу. Кроме того, имеют место случаи въезда на пограничную полосу. Это грибники, потерявшие ориентацию на местности, и туристы, которые хотели сфотографироваться на фоне пограничного столба.Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838819085.html

https://ria.ru/20230203/aktivy-1849612052.html

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в мире, калининградская область, россия, польша