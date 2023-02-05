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Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью - РИА Новости, 05.02.2023
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Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью
Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью - РИА Новости, 05.02.2023
Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью
Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщила официальный представитель пограничной стражи РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:07
2023-02-05T20:40
в мире
калининградская область
россия
польша
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщила официальный представитель пограничной стражи республики Анна Михальская.В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. В конце прошлого года польские власти подписали контракт на строительство электронного барьера на границе с Россией на 84 миллиона долларов.По ее словам, подрядчик находится в процессе подготовки проекта, который будет передан пограничникам.Представитель погранстражи пояснила, что электронное заграждение – это "система датчиков и камер, благодаря которой можно круглосуточно контролировать границу, независимо от погодных условий, без необходимости находиться на линии границы".При этом, по данным польских пограничников, обстановка на границе с Россией остается спокойной, в прошлом году было зарегистрировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу. Кроме того, имеют место случаи въезда на пограничную полосу. Это грибники, потерявшие ориентацию на местности, и туристы, которые хотели сфотографироваться на фоне пограничного столба.Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838819085.html
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в мире, калининградская область, россия, польша
В мире, Калининградская область, Россия, Польша
20:07 05.02.2023 (обновлено: 20:40 05.02.2023)
 
Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью

Польша начнет строить электронный барьер на границе с Калининградской областью в марте

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкПограничный переход
Пограничный переход - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Пограничный переход. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польша в марте начнет строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщила официальный представитель пограничной стражи республики Анна Михальская.
В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. В конце прошлого года польские власти подписали контракт на строительство электронного барьера на границе с Россией на 84 миллиона долларов.
"Строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью должно начаться в марте. Электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы", - цитирует Михальскую агентство РАР.
По ее словам, подрядчик находится в процессе подготовки проекта, который будет передан пограничникам.
Представитель погранстражи пояснила, что электронное заграждение – это "система датчиков и камер, благодаря которой можно круглосуточно контролировать границу, независимо от погодных условий, без необходимости находиться на линии границы".
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При этом, по данным польских пограничников, обстановка на границе с Россией остается спокойной, в прошлом году было зарегистрировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу. Кроме того, имеют место случаи въезда на пограничную полосу. Это грибники, потерявшие ориентацию на местности, и туристы, которые хотели сфотографироваться на фоне пограничного столба.
Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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