https://ria.ru/20230205/wi-fi-1849809952.html
В Роскачестве объяснили, чем опасно пользование общественным Wi-Fi
В Роскачестве объяснили, чем опасно пользование общественным Wi-Fi - РИА Новости, 05.02.2023
В Роскачестве объяснили, чем опасно пользование общественным Wi-Fi
IP-камеры видеонаблюдения, специализирующиеся на передаче материалов по сети, могут быть взломаны, если пользователь просматривает изображение через... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T06:08
2023-02-05T06:08
2023-02-05T06:57
общество
роскачество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. IP-камеры видеонаблюдения, специализирующиеся на передаче материалов по сети, могут быть взломаны, если пользователь просматривает изображение через общественный Wi-Fi, а также использует слишком простой пароль, рассказали РИА Новости в Роскачестве.При этом самой распространенной причиной взлома таких камер выступают простые пароли. В Роскачестве подчеркнули, что некоторые даже не меняют базовый код, заданный производителем. А злоумышленнику, чтобы увидеть картинку, достаточно ввести его, а также IP-адрес и логин. В связи с этим рекомендуется устанавливать сложные пароли и регулярно их обновлять.В целом для любой "умной" техники необходимо отслеживать обновления и своевременно их устанавливать, без этого устройства становятся потенциально уязвимыми. А поскольку современные гаджеты имеют микрофоны, камеры и выход в интернет, то они могут не только принимать и передавать данные, но и хранить их, что увеличивает риски возможной утечки."Совет не покупать подобные устройства невозможен. Более практичной рекомендацией будет отключить функцию автоматического распознавания контента, такая опция есть, например, у Смарт-ТВ. Кроме того, если вы владелец колонки, не ставьте ее рядом с источниками звука и информации, чтобы она "не слушала" лишнего", - заключили в Роскачестве.
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общество, роскачество
06:08 05.02.2023 (обновлено: 06:57 05.02.2023)
В Роскачестве объяснили, чем опасно пользование общественным Wi-Fi
Роскачество: пользование общественным Wi-Fi грозит взломом "умной" камеры видеонаблюдения
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. IP-камеры видеонаблюдения, специализирующиеся на передаче материалов по сети, могут быть взломаны, если пользователь просматривает изображение через общественный Wi-Fi, а также использует слишком простой пароль, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Беспроводные IP-камеры подключаются к Сети и делают доступной трансляцию видеосигнала из любой точки мира... Чтобы минимизировать риск взлома IP-камер, мы рекомендуем приобретать камеру проверенных производителей и отдавать предпочтение актуальным моделям, которые получают поддержку производителей... При просмотре видео с камеры не используйте общественные незащищенные Wi-Fi-сети - в метро, кафе, аэропортах", - отметили в организации.
При этом самой распространенной причиной взлома таких камер выступают простые пароли. В Роскачестве
подчеркнули, что некоторые даже не меняют базовый код, заданный производителем. А злоумышленнику, чтобы увидеть картинку, достаточно ввести его, а также IP-адрес и логин. В связи с этим рекомендуется устанавливать сложные пароли и регулярно их обновлять.
В целом для любой "умной" техники необходимо отслеживать обновления и своевременно их устанавливать, без этого устройства становятся потенциально уязвимыми. А поскольку современные гаджеты имеют микрофоны, камеры и выход в интернет, то они могут не только принимать и передавать данные, но и хранить их, что увеличивает риски возможной утечки.
"Совет не покупать подобные устройства невозможен. Более практичной рекомендацией будет отключить функцию автоматического распознавания контента, такая опция есть, например, у Смарт-ТВ. Кроме того, если вы владелец колонки, не ставьте ее рядом с источниками звука и информации, чтобы она "не слушала" лишнего", - заключили в Роскачестве.