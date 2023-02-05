https://ria.ru/20230205/wi-fi-1849809952.html

В Роскачестве объяснили, чем опасно пользование общественным Wi-Fi

В Роскачестве объяснили, чем опасно пользование общественным Wi-Fi - РИА Новости, 05.02.2023

В Роскачестве объяснили, чем опасно пользование общественным Wi-Fi

IP-камеры видеонаблюдения, специализирующиеся на передаче материалов по сети, могут быть взломаны, если пользователь просматривает изображение через... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T06:08

2023-02-05T06:08

2023-02-05T06:57

общество

роскачество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. IP-камеры видеонаблюдения, специализирующиеся на передаче материалов по сети, могут быть взломаны, если пользователь просматривает изображение через общественный Wi-Fi, а также использует слишком простой пароль, рассказали РИА Новости в Роскачестве.При этом самой распространенной причиной взлома таких камер выступают простые пароли. В Роскачестве подчеркнули, что некоторые даже не меняют базовый код, заданный производителем. А злоумышленнику, чтобы увидеть картинку, достаточно ввести его, а также IP-адрес и логин. В связи с этим рекомендуется устанавливать сложные пароли и регулярно их обновлять.В целом для любой "умной" техники необходимо отслеживать обновления и своевременно их устанавливать, без этого устройства становятся потенциально уязвимыми. А поскольку современные гаджеты имеют микрофоны, камеры и выход в интернет, то они могут не только принимать и передавать данные, но и хранить их, что увеличивает риски возможной утечки."Совет не покупать подобные устройства невозможен. Более практичной рекомендацией будет отключить функцию автоматического распознавания контента, такая опция есть, например, у Смарт-ТВ. Кроме того, если вы владелец колонки, не ставьте ее рядом с источниками звука и информации, чтобы она "не слушала" лишнего", - заключили в Роскачестве.

https://radiosputnik.ria.ru/20230115/wi-fi-1844562801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, роскачество