https://ria.ru/20230205/vzryvy-1849820137.html

В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.02.2023

В Харьковской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Харьковской области, заявил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T09:35

2023-02-05T09:35

2023-02-05T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области, заявил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Оставайтесь в укрытиях", - написал Синегубов в своем телеграм-канале, обращаясь к жителям. В регионе была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она началась в 9.20 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, украина