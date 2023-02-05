https://ria.ru/20230205/vzryvy-1849820137.html
В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.02.2023
В Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харьковской области, заявил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T09:35
2023-02-05T09:35
2023-02-05T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области, заявил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Оставайтесь в укрытиях", - написал Синегубов в своем телеграм-канале, обращаясь к жителям. В регионе была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она началась в 9.20 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области прогремели взрывы
Власти Харьковской области сообщили о взрывах