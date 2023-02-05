https://ria.ru/20230205/vzryv-1849832961.html

Пять человек пострадали при взрыве в Пакистане

Пять человек пострадали при взрыве в Пакистане - РИА Новости, 05.02.2023

Пять человек пострадали при взрыве в Пакистане

Как минимум пять человек получили ранения при взрыве в пакистанском городе Кветта, расположенном в провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:37

2023-02-05T11:37

2023-02-05T11:37

в мире

кветта

пакистан

белуджистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 фев - РИА Новости. Как минимум пять человек получили ранения при взрыве в пакистанском городе Кветта, расположенном в провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn. Взрыв произошел недалеко от полицейского участка Кветты. По словам спасателей, раненые доставлены в гражданскую больницу города. На место взрыва прибыли представители полиции, район был оцеплен. Полиция пока не сделала никакого заявления, причина взрыва на данный момент не ясна. Произошедшее случилось через несколько дней после теракта в Пешаваре, где в результате осуществленного террористом-смертником взрыва погибли более 80 человек, в основном полицейских.

https://ria.ru/20230205/vzryvy-1849820137.html

кветта

пакистан

белуджистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кветта, пакистан, белуджистан