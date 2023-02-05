https://ria.ru/20230205/vzaimodeystvie-1849839434.html
Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма
Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма - РИА Новости, 05.02.2023
Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма
ВС России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на Донецком направлении. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:26
2023-02-05T12:26
2023-02-05T14:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849841340_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_daf6c1325fcebf5afa637057c1037404.jpg
ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. ВС России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на Донецком направлении. На кадрах, которые оказались в распоряжении РИА Новости, видно продвижение разведки под контролем беспилотника, а затем слаженная работа расчета БПЛА, танкистов и артиллерии 1-й Славянской бригады. Опорный пункт украинских военных уничтожили при помощи танка, 120-миллиметрового миномета и гаубиц. Накануне в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожили два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских военных и 13 единиц техники, в том числе три американские контрбатарейные РЛС.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230127/shturm-1847934461.html
https://ria.ru/20230205/udar-1849830710.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849841340_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2c7276cd335ea9ea8aeb4cb4a4ca595.jpg
Кадры взаимодействия разных родов войск при штурме на Донецком направлении
ВС РФ показали взаимодействие разных родов войск при штурме на донецком направлении. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видны продвижение разведки под контролем беспилотника, а затем слаженная работа расчета БПЛА, танкистов и артиллерии первой Славянской бригады.
2023-02-05T12:26
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
12:26 05.02.2023 (обновлено: 14:23 05.02.2023)
Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма
ВС России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на Донецком направлении