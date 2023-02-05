Рейтинг@Mail.ru
Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/vzaimodeystvie-1849839434.html
Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма
Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма - РИА Новости, 05.02.2023
Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма
ВС России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на Донецком направлении. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:26
2023-02-05T14:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849841340_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_daf6c1325fcebf5afa637057c1037404.jpg
ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. ВС России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на Донецком направлении. На кадрах, которые оказались в распоряжении РИА Новости, видно продвижение разведки под контролем беспилотника, а затем слаженная работа расчета БПЛА, танкистов и артиллерии 1-й Славянской бригады. Опорный пункт украинских военных уничтожили при помощи танка, 120-миллиметрового миномета и гаубиц. Накануне в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожили два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских военных и 13 единиц техники, в том числе три американские контрбатарейные РЛС.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230127/shturm-1847934461.html
https://ria.ru/20230205/udar-1849830710.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры взаимодействия разных родов войск при штурме на Донецком направлении
ВС РФ показали взаимодействие разных родов войск при штурме на донецком направлении. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видны продвижение разведки под контролем беспилотника, а затем слаженная работа расчета БПЛА, танкистов и артиллерии первой Славянской бригады.
2023-02-05T12:26
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849841340_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2c7276cd335ea9ea8aeb4cb4a4ca595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
12:26 05.02.2023 (обновлено: 14:23 05.02.2023)
 
Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма

ВС России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на Донецком направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. ВС России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на Донецком направлении.
На кадрах, которые оказались в распоряжении РИА Новости, видно продвижение разведки под контролем беспилотника, а затем слаженная работа расчета БПЛА, танкистов и артиллерии 1-й Славянской бригады.
Штурм опорного пункта украинских войск на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 16:11Специальная военная операция на Украине
Опубликовано видео скрытного штурма опорного пункта ВСУ в ДНР
Опорный пункт украинских военных уничтожили при помощи танка, 120-миллиметрового миномета и гаубиц.
Накануне в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожили два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских военных и 13 единиц техники, в том числе три американские контрбатарейные РЛС.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 11:13Специальная военная операция на Украине
Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала