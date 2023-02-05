https://ria.ru/20230205/vzaimodeystvie-1849839434.html

Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма

Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма - РИА Новости, 05.02.2023

Российские силы показали взаимодействие разных родов войск во время штурма

ВС России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на Донецком направлении. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:26

2023-02-05T12:26

2023-02-05T14:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. ВС России показали взаимодействие разных родов войск при штурме на Донецком направлении. На кадрах, которые оказались в распоряжении РИА Новости, видно продвижение разведки под контролем беспилотника, а затем слаженная работа расчета БПЛА, танкистов и артиллерии 1-й Славянской бригады. Опорный пункт украинских военных уничтожили при помощи танка, 120-миллиметрового миномета и гаубиц. Накануне в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожили два украинских склада боеприпасов возле Краматорска и Угледара, а также до 60 украинских военных и 13 единиц техники, в том числе три американские контрбатарейные РЛС.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230127/shturm-1847934461.html

https://ria.ru/20230205/udar-1849830710.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Кадры взаимодействия разных родов войск при штурме на Донецком направлении ВС РФ показали взаимодействие разных родов войск при штурме на донецком направлении. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видны продвижение разведки под контролем беспилотника, а затем слаженная работа расчета БПЛА, танкистов и артиллерии первой Славянской бригады. 2023-02-05T12:26 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, донецкая народная республика