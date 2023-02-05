https://ria.ru/20230205/vsu-1849830982.html
Арестович предсказал ВСУ скорые неприятности
Арестович предсказал ВСУ скорые неприятности - РИА Новости, 05.02.2023
Арестович предсказал ВСУ скорые неприятности
Украинские Вооруженные силы ожидают проблемы в течение ближайших месяцев, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью на... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:16
2023-02-05T11:16
2023-02-05T12:53
в мире
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украина
киев
алексей арестович
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинские Вооруженные силы ожидают проблемы в течение ближайших месяцев, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале.По его словам, из-за более сильного положения России ВСУ не смогут избежать "кровавой драки", напоминающей обстановку мая-июня прошлого года.Как утверждал ранее экс-советник офиса Зеленского, он располагает информацией, что Киев теряет шанс победы на поле боя, а украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.Москва начала военную операцию в соседней республике 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230205/reznikov-1849824565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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11:16 05.02.2023 (обновлено: 12:53 05.02.2023)
Арестович предсказал ВСУ скорые неприятности
Арестович заявил, что в ближайшие месяцы ВСУ ждут неприятности на поле боя