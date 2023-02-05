https://ria.ru/20230205/vsu-1849830982.html

Арестович предсказал ВСУ скорые неприятности

Арестович предсказал ВСУ скорые неприятности - РИА Новости, 05.02.2023

Арестович предсказал ВСУ скорые неприятности

Украинские Вооруженные силы ожидают проблемы в течение ближайших месяцев, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью на... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:16

2023-02-05T11:16

2023-02-05T12:53

в мире

россия

украина

киев

алексей арестович

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинские Вооруженные силы ожидают проблемы в течение ближайших месяцев, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале.По его словам, из-за более сильного положения России ВСУ не смогут избежать "кровавой драки", напоминающей обстановку мая-июня прошлого года.Как утверждал ранее экс-советник офиса Зеленского, он располагает информацией, что Киев теряет шанс победы на поле боя, а украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.Москва начала военную операцию в соседней республике 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230205/reznikov-1849824565.html

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Ольга Матыс

в мире, россия, украина, киев, алексей арестович , владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины