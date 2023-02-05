https://ria.ru/20230205/vrazhdebnost-1849829503.html

Посол рассказал о враждебности к российским дипломатам в Дании

Посол рассказал о враждебности к российским дипломатам в Дании - РИА Новости, 05.02.2023

Посол рассказал о враждебности к российским дипломатам в Дании

Российские дипломатические сотрудники в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями, есть случаи вандализма... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:04

2023-02-05T11:04

2023-02-05T11:09

политика

владимир барбин

россия

дания

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские дипломатические сотрудники в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями, есть случаи вандализма в отношении российских учреждений, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями. Это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке. Нередки и случаи вандализма в отношении российских учреждений за рубежом. Дания не является в этом контексте исключением", — сказал Барбин. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230130/kadyrov-1848409513.html

россия

дания

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир барбин, россия, дания