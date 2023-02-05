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Посол рассказал о враждебности к российским дипломатам в Дании - РИА Новости, 05.02.2023
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Посол рассказал о враждебности к российским дипломатам в Дании
Посол рассказал о враждебности к российским дипломатам в Дании - РИА Новости, 05.02.2023
Посол рассказал о враждебности к российским дипломатам в Дании
Российские дипломатические сотрудники в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями, есть случаи вандализма... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:04
2023-02-05T11:09
политика
владимир барбин
россия
дания
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские дипломатические сотрудники в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями, есть случаи вандализма в отношении российских учреждений, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями. Это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке. Нередки и случаи вандализма в отношении российских учреждений за рубежом. Дания не является в этом контексте исключением", — сказал Барбин. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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политика, владимир барбин, россия, дания
Политика, Владимир Барбин, Россия, Дания
11:04 05.02.2023 (обновлено: 11:09 05.02.2023)
 
Посол рассказал о враждебности к российским дипломатам в Дании

Посол Барбин: российские дипломаты в Дании сталкиваются с открытой враждебностью

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкПосол МИД России Владимир Барбин
Посол МИД России Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Посол МИД России Владимир Барбин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские дипломатические сотрудники в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями, есть случаи вандализма в отношении российских учреждений, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями. Это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке. Нередки и случаи вандализма в отношении российских учреждений за рубежом. Дания не является в этом контексте исключением", — сказал Барбин.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ.
Читайте полный текст интервью >>>
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