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Захарова прокомментировала присутствие военных из стран ЕС на Украине - РИА Новости, 05.02.2023
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Захарова прокомментировала присутствие военных из стран ЕС на Украине
Захарова прокомментировала присутствие военных из стран ЕС на Украине - РИА Новости, 05.02.2023
Захарова прокомментировала присутствие военных из стран ЕС на Украине
Военные из ЕС отправлялись на Украину задолго до 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:40
2023-02-05T12:40
политика
украина
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Военные из ЕС отправлялись на Украину задолго до 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наёмников", - написала Захарова в своём Telegram-канале. Она отметила, что их отправка началась "задолго до 2022 года". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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политика, украина, мария захарова, евросоюз
Политика, Украина, Мария Захарова, Евросоюз
12:40 05.02.2023
 
Захарова прокомментировала присутствие военных из стран ЕС на Украине

Захарова: военные из Евросоюза отправлялись на Украину задолго до 2022 года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Военные из ЕС отправлялись на Украину задолго до 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наёмников", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она отметила, что их отправка началась "задолго до 2022 года".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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