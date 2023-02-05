https://ria.ru/20230205/voennye-1849841118.html

Захарова прокомментировала присутствие военных из стран ЕС на Украине

Захарова прокомментировала присутствие военных из стран ЕС на Украине - РИА Новости, 05.02.2023

Захарова прокомментировала присутствие военных из стран ЕС на Украине

Военные из ЕС отправлялись на Украину задолго до 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:40

2023-02-05T12:40

2023-02-05T12:40

политика

украина

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Военные из ЕС отправлялись на Украину задолго до 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наёмников", - написала Захарова в своём Telegram-канале. Она отметила, что их отправка началась "задолго до 2022 года". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, украина, мария захарова, евросоюз