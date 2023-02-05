https://ria.ru/20230205/vilfand-1849805487.html

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в начале следующей недели

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в начале следующей недели - РИА Новости, 05.02.2023

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в начале следующей недели

Температура воздуха в Москве в начале следующей недели опустится до климатической нормы февраля, днем в понедельник будет минус 3-5 градусов, в ночь на вторник... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T03:19

2023-02-05T03:19

2023-02-05T03:19

общество

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роман вильфанд

гидрометцентр

праздник крещения господня

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в начале следующей недели опустится до климатической нормы февраля, днем в понедельник будет минус 3-5 градусов, в ночь на вторник – минус 7-12, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На неделе температура понизится до вполне нормальных значений. В понедельник ночью в Москве - от минус 7 до минус 9, по области до минус 11 градусов. Максимальные дневные температуры минус 3 - минус 5. Во вторник ночью – минус 7 – минус 12, днем около минус 5", - сказал Вильфанд. По его словам, такой температурный фон близок к многолетним значениям, хотя это заметное понижение температуры по сравнению с погодой на прошлой неделе, которая больше соответствовала "концу второй декады марта по климату".

https://ria.ru/20230204/moskva-1849687231.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, праздник крещения господня