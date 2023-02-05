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Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в начале следующей недели - РИА Новости, 05.02.2023
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Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в начале следующей недели
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в начале следующей недели - РИА Новости, 05.02.2023
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в начале следующей недели
Температура воздуха в Москве в начале следующей недели опустится до климатической нормы февраля, днем в понедельник будет минус 3-5 градусов, в ночь на вторник... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T03:19
2023-02-05T03:19
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в начале следующей недели опустится до климатической нормы февраля, днем в понедельник будет минус 3-5 градусов, в ночь на вторник – минус 7-12, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На неделе температура понизится до вполне нормальных значений. В понедельник ночью в Москве - от минус 7 до минус 9, по области до минус 11 градусов. Максимальные дневные температуры минус 3 - минус 5. Во вторник ночью – минус 7 – минус 12, днем около минус 5", - сказал Вильфанд. По его словам, такой температурный фон близок к многолетним значениям, хотя это заметное понижение температуры по сравнению с погодой на прошлой неделе, которая больше соответствовала "концу второй декады марта по климату".
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
03:19 05.02.2023
 
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в начале следующей недели

Вильфанд: температура в Москве в начале следующей недели опустится до нормы февраля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДевушка на смотровой площадке на Воробьевых горах
Девушка на смотровой площадке на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка на смотровой площадке на Воробьевых горах. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в начале следующей недели опустится до климатической нормы февраля, днем в понедельник будет минус 3-5 градусов, в ночь на вторник – минус 7-12, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На неделе температура понизится до вполне нормальных значений. В понедельник ночью в Москве - от минус 7 до минус 9, по области до минус 11 градусов. Максимальные дневные температуры минус 3 - минус 5. Во вторник ночью – минус 7 – минус 12, днем около минус 5", - сказал Вильфанд.
Гололедица - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
По его словам, такой температурный фон близок к многолетним значениям, хотя это заметное понижение температуры по сравнению с погодой на прошлой неделе, которая больше соответствовала "концу второй декады марта по климату".
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрПраздник Крещения Господня
 
 
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