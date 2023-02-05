https://ria.ru/20230205/vagner-1849812577.html

Снайперы "Вагнера" уничтожили группу грузинских наемников под Артемовском

Снайперы "Вагнера" уничтожили группу грузинских наемников под Артемовском - РИА Новости, 05.02.2023

Снайперы "Вагнера" уничтожили группу грузинских наемников под Артемовском

Снайперы группы "Вагнера" за два дня уничтожили группу грузинских наемников во время боев за южные окраины Артемовска в январе, рассказал РИА Новости боец,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T07:43

2023-02-05T07:43

2023-02-05T08:06

артемовск

донбасс

евгений пригожин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 фев - РИА Новости. Снайперы группы "Вагнера" за два дня уничтожили группу грузинских наемников во время боев за южные окраины Артемовска в январе, рассказал РИА Новости боец, участвовавший в штурме. "Находимся сейчас на окраине Бахмута (украинское название Артемовска), на южной стороне. В частный сектор зашли. Здесь бои потяжелее были, блиндажи укрепленные. Артиллерией давят, мы двигаемся потихоньку. С нашей стороны потери минимизируем, а вот у них – проблемы <…> Когда заходили вот в эту посадку, слышали конкретно речь грузинскую. Наблюдали парни, что "ряженые" - то есть в снаряжении, не выданном ВСУ. Два дня работы наших снайперов – и наемники "кончились", - рассказал боец "Вагнера".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как заявил накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска – препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении": по его словам, "все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут", а "Вагнер" их уничтожает, "открывая на остальных направлениях оперативные возможности". Группа "Вагнер" принимает активное участие с марта 2022 года в спецоперации в Донбассе и на Украине. Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230203/naemnik-1849654834.html

артемовск

донбасс

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артемовск, донбасс, евгений пригожин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика