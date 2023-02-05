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Экс-советник Пентагона: Залужный тайно озвучил в США потери Украины - РИА Новости, 05.02.2023
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Экс-советник Пентагона: Залужный тайно озвучил в США потери Украины
Экс-советник Пентагона: Залужный тайно озвучил в США потери Украины - РИА Новости, 05.02.2023
Экс-советник Пентагона: Залужный тайно озвучил в США потери Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, сколько человек потеряла Украина с начала конфликта. Об... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:33
2023-02-05T22:06
политика
украина
сша
валерий залужный
ллойд остин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, сколько человек потеряла Украина с начала конфликта. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube.Ранее Макгрегор рассказал, что из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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политика, украина, сша, валерий залужный, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, киев
Политика, Украина, США, Валерий Залужный, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Киев
20:33 05.02.2023 (обновлено: 22:06 05.02.2023)
 
Экс-советник Пентагона: Залужный тайно озвучил в США потери Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор: главком ВСУ Залужный сообщил о потере 257 тысяч человек

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, сколько человек потеряла Украина с начала конфликта. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube.

"Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и <…> генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала (боевых действий. — Прим. ред.)", — заявил полковник.

Ранее Макгрегор рассказал, что из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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