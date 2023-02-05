https://ria.ru/20230205/ukraina-1849896560.html

Экс-советник Пентагона: Залужный тайно озвучил в США потери Украины

Экс-советник Пентагона: Залужный тайно озвучил в США потери Украины - РИА Новости, 05.02.2023

Экс-советник Пентагона: Залужный тайно озвучил в США потери Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, сколько человек потеряла Украина с начала конфликта. Об... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:33

2023-02-05T20:33

2023-02-05T22:06

политика

украина

сша

валерий залужный

ллойд остин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

киев

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, сколько человек потеряла Украина с начала конфликта. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube.Ранее Макгрегор рассказал, что из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230205/detal-1849888245.html

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политика, украина, сша, валерий залужный, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, киев