20:33 05.02.2023 (обновлено: 22:06 05.02.2023)
Экс-советник Пентагона: Залужный тайно озвучил в США потери Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: главком ВСУ Залужный сообщил о потере 257 тысяч человек
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, сколько человек потеряла Украина с начала конфликта. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube.
"Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и <…> генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала (боевых действий. — Прим. ред.)", — заявил полковник.
Ранее Макгрегор рассказал, что из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.