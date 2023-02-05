https://ria.ru/20230205/ukraina-1849847952.html
Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет
Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет - РИА Новости, 05.02.2023
Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет
Происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс, признал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:51
2023-02-05T13:51
2023-02-05T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
нафтали беннет
нато
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс, признал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале. По словам бывшего премьера, выполнявшего роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, Владимир Зеленский в ходе контактов на начальном этапе спецоперации был уже готов отказаться от идеи присоединиться к альянсу. "Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи", - рассказал Беннет. Однако, добавил он, страны Запада прервали переговоры и решили не договариваться с Москвой.
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Нафтали Беннет, НАТО
Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет
Экс-премьер Израиля Беннет: конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО