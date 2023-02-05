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Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет - РИА Новости, 05.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849847952.html
Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет
Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет - РИА Новости, 05.02.2023
Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет
Происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс, признал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:51
2023-02-05T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
нафтали беннет
нато
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс, признал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале. По словам бывшего премьера, выполнявшего роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, Владимир Зеленский в ходе контактов на начальном этапе спецоперации был уже готов отказаться от идеи присоединиться к альянсу. "Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи", - рассказал Беннет. Однако, добавил он, страны Запада прервали переговоры и решили не договариваться с Москвой.
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html
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в мире, украина, израиль, нафтали беннет, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Израиль, Нафтали Беннет, НАТО
13:51 05.02.2023
 
Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет

Экс-премьер Израиля Беннет: конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс, признал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале.
По словам бывшего премьера, выполнявшего роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, Владимир Зеленский в ходе контактов на начальном этапе спецоперации был уже готов отказаться от идеи присоединиться к альянсу.
"Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи", - рассказал Беннет.
Однако, добавил он, страны Запада прервали переговоры и решили не договариваться с Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артемовске
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИзраильНафтали БеннетНАТО
 
 
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