https://ria.ru/20230205/ukraina-1849847952.html

Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет

Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет - РИА Новости, 05.02.2023

Конфликт на Украине начался из-за стремления Киева в НАТО, заявил Беннет

Происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс, признал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:51

2023-02-05T13:51

2023-02-05T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

израиль

нафтали беннет

нато

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс, признал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале. По словам бывшего премьера, выполнявшего роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, Владимир Зеленский в ходе контактов на начальном этапе спецоперации был уже готов отказаться от идеи присоединиться к альянсу. "Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи", - рассказал Беннет. Однако, добавил он, страны Запада прервали переговоры и решили не договариваться с Москвой.

https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, израиль, нафтали беннет, нато