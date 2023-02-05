https://ria.ru/20230205/ukraina-1849847298.html

В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине

В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине - РИА Новости, 05.02.2023

В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине

США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон "предотвратил" мир, когда он был близок, пишет в воскресенье газета "Aydınlık" со ссылкой на... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:43

2023-02-05T13:43

2023-02-05T13:43

в мире

россия

турция

сша

мевлют чавушоглу

нафтали беннет

ибрагим калын

нато

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон "предотвратил" мир, когда он был близок, пишет в воскресенье газета "Aydınlık" со ссылкой на источник во властных структурах. "Американцы пытаются держать ситуацию в напряжении. Америка является причиной затягивания (конфликта - ред.)... России и Украины. Они также являются теми, кто предотвратил мир, когда он был так близок", - приводит издание слова турецкого чиновника. Он напомнил заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу переговоров в Стамбуле в прошлом году, пишет газета. "Чавушоглу ранее сделал заявление по этому вопросу и сказал: "Мир был очень близок на переговорах в Стамбуле. Мы очень надеялись. Но на встрече министров иностранных дел стран НАТО я понял, что (конфликт - ред.) затянется, потому что некоторые члены НАТО не хотят ее окончания", - говорится в сообщении. Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада. "Пока все так ясно, оправдания чиновников министерства финансов США по поводу давления на Турцию неубедительны", - приводит газета слова чиновника, который прокомментировал состоявшиеся в Стамбуле переговоры замглавы Минфина США по финансовой разведке Брайана Нельсона с турецкими представителями. США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который, по мнению Вашингтона, помогает Москве продолжать действия на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщается, такое предупреждение официальные лица США сделали своим коллегам на встрече в Турции на этой неделе. По данным источников, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками в четверг и пятницу, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в РФ, включая американские товары. Нельсон уже третий высокопоставленный чиновник минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. По словам источников, в ближайшие недели ожидаются новые визиты со стороны ЕС и США по этой теме. Ранее турецкий экономист Барту Сорал заявил, что США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. В РФ ранее заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230205/kozyr-1849809755.html

https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, сша, мевлют чавушоглу, нафтали беннет, ибрагим калын, нато, евросоюз