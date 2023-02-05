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В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине - РИА Новости, 05.02.2023
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В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине
В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине - РИА Новости, 05.02.2023
В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине
США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон "предотвратил" мир, когда он был близок, пишет в воскресенье газета "Aydınlık" со ссылкой на... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:43
2023-02-05T13:43
в мире
россия
турция
сша
мевлют чавушоглу
нафтали беннет
ибрагим калын
нато
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон "предотвратил" мир, когда он был близок, пишет в воскресенье газета "Aydınlık" со ссылкой на источник во властных структурах. "Американцы пытаются держать ситуацию в напряжении. Америка является причиной затягивания (конфликта - ред.)... России и Украины. Они также являются теми, кто предотвратил мир, когда он был так близок", - приводит издание слова турецкого чиновника. Он напомнил заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу переговоров в Стамбуле в прошлом году, пишет газета. "Чавушоглу ранее сделал заявление по этому вопросу и сказал: "Мир был очень близок на переговорах в Стамбуле. Мы очень надеялись. Но на встрече министров иностранных дел стран НАТО я понял, что (конфликт - ред.) затянется, потому что некоторые члены НАТО не хотят ее окончания", - говорится в сообщении. Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада. "Пока все так ясно, оправдания чиновников министерства финансов США по поводу давления на Турцию неубедительны", - приводит газета слова чиновника, который прокомментировал состоявшиеся в Стамбуле переговоры замглавы Минфина США по финансовой разведке Брайана Нельсона с турецкими представителями. США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который, по мнению Вашингтона, помогает Москве продолжать действия на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщается, такое предупреждение официальные лица США сделали своим коллегам на встрече в Турции на этой неделе. По данным источников, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками в четверг и пятницу, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в РФ, включая американские товары. Нельсон уже третий высокопоставленный чиновник минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. По словам источников, в ближайшие недели ожидаются новые визиты со стороны ЕС и США по этой теме. Ранее турецкий экономист Барту Сорал заявил, что США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. В РФ ранее заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230205/kozyr-1849809755.html
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в мире, россия, турция, сша, мевлют чавушоглу, нафтали беннет, ибрагим калын, нато, евросоюз
В мире, Россия, Турция, США, Мевлют Чавушоглу, Нафтали Беннет, Ибрагим Калын, НАТО, Евросоюз
13:43 05.02.2023
 
В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине

Aydınlık: США являются причиной затягивания конфликта на Украине

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон "предотвратил" мир, когда он был близок, пишет в воскресенье газета "Aydınlık" со ссылкой на источник во властных структурах.
"Американцы пытаются держать ситуацию в напряжении. Америка является причиной затягивания (конфликта - ред.)... России и Украины. Они также являются теми, кто предотвратил мир, когда он был так близок", - приводит издание слова турецкого чиновника.
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Он напомнил заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу переговоров в Стамбуле в прошлом году, пишет газета. "Чавушоглу ранее сделал заявление по этому вопросу и сказал: "Мир был очень близок на переговорах в Стамбуле. Мы очень надеялись. Но на встрече министров иностранных дел стран НАТО я понял, что (конфликт - ред.) затянется, потому что некоторые члены НАТО не хотят ее окончания", - говорится в сообщении.
Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада.
"Пока все так ясно, оправдания чиновников министерства финансов США по поводу давления на Турцию неубедительны", - приводит газета слова чиновника, который прокомментировал состоявшиеся в Стамбуле переговоры замглавы Минфина США по финансовой разведке Брайана Нельсона с турецкими представителями.
США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который, по мнению Вашингтона, помогает Москве продолжать действия на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщается, такое предупреждение официальные лица США сделали своим коллегам на встрече в Турции на этой неделе. По данным источников, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками в четверг и пятницу, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в РФ, включая американские товары.
Нельсон уже третий высокопоставленный чиновник минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. По словам источников, в ближайшие недели ожидаются новые визиты со стороны ЕС и США по этой теме.
Ранее турецкий экономист Барту Сорал заявил, что США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. В РФ ранее заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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В миреРоссияТурцияСШАМевлют ЧавушоглуНафтали БеннетИбрагим КалынНАТОЕвросоюз
 
 
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