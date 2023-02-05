В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине
Aydınlık: США являются причиной затягивания конфликта на Украине
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон "предотвратил" мир, когда он был близок, пишет в воскресенье газета "Aydınlık" со ссылкой на источник во властных структурах.
Он напомнил заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу переговоров в Стамбуле в прошлом году, пишет газета. "Чавушоглу ранее сделал заявление по этому вопросу и сказал: "Мир был очень близок на переговорах в Стамбуле. Мы очень надеялись. Но на встрече министров иностранных дел стран НАТО я понял, что (конфликт - ред.) затянется, потому что некоторые члены НАТО не хотят ее окончания", - говорится в сообщении.
Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада.
"Пока все так ясно, оправдания чиновников министерства финансов США по поводу давления на Турцию неубедительны", - приводит газета слова чиновника, который прокомментировал состоявшиеся в Стамбуле переговоры замглавы Минфина США по финансовой разведке Брайана Нельсона с турецкими представителями.
США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который, по мнению Вашингтона, помогает Москве продолжать действия на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщается, такое предупреждение официальные лица США сделали своим коллегам на встрече в Турции на этой неделе. По данным источников, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками в четверг и пятницу, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в РФ, включая американские товары.
Ранее турецкий экономист Барту Сорал заявил, что США давят на Турцию с требованием ввести санкции против России.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. В РФ ранее заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.